Adıyaman'da yaklaşık 30 metrelik şarampolden aşağı uçan otomobildeki 2 kişi, burunları bile kanamadan kurtuldu. Kazadan dolayı duran sürücüler ise aşağıdaki otomobili görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Adıyaman merkez Altınşehir Mahallesi Mersin Caddesi, Adıyaman - Gölbaşı kara yolunu Organize Sanayi Bölgesi'ne (OSB) bağlamak için yeni yapılan yolda ilerleyen bir otomobilin sürücüsü M.Ş., gizli buzlanmayı fark etmedi. Viraja yaklaşan sürücü, kayan otomobilin kontrolünü kaybederek yaklaşık 30 metrelik şarampole uçtu. Takla atmadan yamaçtan inen otomobil, tarlada durdu.

BURUNLARI BİLE KANAMADI

Kazayı görenler, otomobil sürücüsü M.Ş. ve yanındaki E.A.'nın yardımına koştu. Otomobilden çıkarılan kişilerin burnunun bile kanamadığı öğrenildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, kaza nedeniyle korktuğu belirlenen E.A.'yı tedbir amaçlı hastaneye götürürken sürücü ise polis ekipleriyle birlikte karakola gitti.

Şarampole uçan otomobil

KAZAYI GÖRENLER ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMEDİ

Uçuruma düşen vatandaşlar, içerisindekilerin yara almadan kurtulduklarını görünce gözlerine inanamadı. Kazayı merak ederek olay yerine gelen Hüseyin Coşkun, "Çok değişik. Buradan uçan araç takla atmadan tarlaya iniyor. Buradan uçacak ve yaralı olmayacak." derken Yusuf Bege ise, "Yani bunun bir kurban kesmesi lazım. Şunun gidişine baksana, 30 metreden yüksek uçmuş ama hiçbir şeyi de yok maşallah." ifadelerini kullandı.

Otomobildekilerin öğretmen oldukları ve okula gittikleri öğrenildi.

