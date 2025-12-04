Emanet Bürosu zimmet memuru Erdal T’nin anahtarla açıp boşalttığı kasalardaki altın ve gümüşleri metal market arabasına yükleyerek adliyeden çıktığı, boş geri döndüğü belirlendi.

Büyükçekmece Adliyesi Emanet Bürosundaki soyguna ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma titizlikle devam ediyor. 147 milyon liralık soygunla ilgili yeni ayrıntılar gün yüzüne çıkıyor.

ÖNERİLEN HABERLER GÜNDEM Büyükçekmece adliyesi soygununda pes dedirten detay! Ülkeden kaçıp attığı mesaj ortaya çıktı

Alınan bilgiye göre; zanlı Erdal T’nin 2022 yılında hizmetli kadrosunda çalışmaya başladığı, zimmet memurunun adli emanette bulunan 25 kilo altın ile 50 kilo gümüşü tek parça hâlinde ve metal market arabasıyla adliyeden çıkardığı tespit edildi. Hırsızlık zanlısının metal market arabasıyla dolu olarak adliyeden çıktığı; ancak adliyeye boş döndüğü, kasaların ise anahtarla açılarak boşaltıldığı belirlendi.

SADECE ODA ANAHTARI

Zanlının kendisinde yalnızca odanın anahtarının olduğu, emanet kasa anahtarının ise bulunmadığı öğrenildi. Gözaltındaki diğer şüpheli K.D’nin ise 2021 yılından beri adliyede memur olarak çalıştığı, hem adli emanet kasasının hem de adli emanet odasının anahtarının kendisinde olduğu ortaya çıktı.

Çift anahtar sistemiyle çalışan çelik kapı olduğu, bu kasaların iki ayda bir denetlendiği, en son denetimin de iki ay önce yapıldığı, herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı bilgisine ulaşıldı. Yaşanan olayın ise büroda rutin denetim yapıldığı sırada Cumhuriyet Savcısı tarafından Erdal T’nin uzun süre işe gelmemesi üzerine fark edildiği öğrenildi.

SAHTE VATANDAŞLIK OPERASYONU ALTINLARI

Yapılan incelemede soruşturma ve kovuşturma dosyalarına ait gümüş ve altınların kayıp olduğu belirlendi. Erdal T’nin çaldığı altınların, İstanbul merkezli 19 şehirde “sahte vatandaşlık” soruşturması çerçevesinde, gözaltına alınan 113 şüpheliye yönelik düzenlenen operasyon kapsamında ele geçirilen ziynetler olduğu da ortaya çıktı.

Büyükçekmece Adliyesi'ndeki altınları böyle kaçırdı: Tek seferde market arabasıyla

Zanlı Erdal T. ve eşi hakkında yakalama kararı çıkarılırken, gözaltındaki K.D’nin adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

KENDİ HÂLİNDE SESSİZ BİRİYDİ

Adliye yanında kafeterya işleten Erkut Sunmak, zanlıyı tanıdığını anlatarak “Özünde 10 numara çocuktu, çok da severdim. Hiç beklemezdim. Bir oğlu, bir kızı var, eşi öğretmen. Altında arabası vardı. Güvenirdim. İşine sahip biriydi” dedi. Erdal T, karısı ve çocuklarıyla 19 Kasım’da saat 08.22’de uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan İngiltere’ye kaçmıştı. Kendi hâlinde sessiz bir çalışan olarak nitelendirilen zanlının olaydan sonra arkadaşlarına “Malları sattım, Allah çarşınıza pazar versin” diyerek mesaj attığı iddia edildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası