Bu kış takvim dışı geliyor! İstanbul'a ve Ankara'ya karın yağacağı tarih belli oldu
AKOM'un ardından 'İstanbul'a ne zaman kar yağacak?' sorusuna Orhan Şen'den de bir açıklama geldi. Şen, kışın geç gelip geç gideceğini söyleyip ocak ayı ortasını işaret etti.
- Kış şartları bu yıl geç başlayıp geç bitecek.
- İstanbul ve Ankara gibi şehir merkezlerine kar yılbaşından sonra, ocağın ortalarında bekleniyor.
- Yılbaşında kar, Uludağ ve Kartalkaya gibi yüksek yerlere düşecek.
- Hafta sonu İzmir'in güneyi, Antalya ve Fethiye-Marmaris bölgelerinde sağanak yağış bekleniyor.
- Aralık ayı genel olarak yağışlı geçecek.
Kurak geçen yaz ve sonbahar mevsiminin ardından kar yağışının ne zaman geleceği merak konusu oldu. Birçok kentte aralık ayında yaz mevsimi aratmayan sıcaklıklar yaşanırken AKOM, İstanbul'a kar yağışı için ocak ayı başından şubat ortasına kadarki süreyi işaret etmişti.
Bir açıklamada Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen'den geldi.
CNN Türk'e konuşan Şen, kış şartlarının bu sene geç gelip geç gideceğini söyledi.
YILBAŞINDA KAR BEKLEMEYİN...
Şen'in açıklamaları şöyle:
İstanbul'a yılbaşından sonra ocağın ortalarına doğru kar yağacak.
Anadolu'ya kar yağacak ama şehir içlerine kar yağışı gecikecek. Yılbaşında Uludağ, Kartalkaya gibi yerlere kar yağar.
İstanbul'a , Ankara'ya ise kar yılbaşından sonra gelecek.
Kış biraz geç gelecek. Marta sarkacak gibi duruyor"
HAFTA SONU UYARISI GELDİ!
Hafta sonu İzmir'in güneyi, Antalya, Fethiye, Marmaris gibi bölgelere sağanak yağış uyarısı veren Şen, vatandaşları uyardı.
Şen sözlerini "Aralık ayı biraz yağışlı geçecek gibi duruyor" ifadeleriyle tamamladı.