Borsada manipülasyon iddiasıyla gözaltına alınan Gökhan Gönül ev hapsi ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan Borsa manipülasyonu soruşturmasında kapsamında, eski futbolcu Gökhan Gönül Savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından 'ev hapsi' ve 'yurt dışına çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol tedbiri talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Borsada manipülasyon soruşturması! Gökhan Gönül hakkında karar

BİST 100 SORUŞTURMASI

BİST (Borsa İstanbul) pay piyasasında işlem gören sermaye piyasası araçlarında, işlem hacmi ve hisse fiyatında hayatın olağan akışına aykırı dalgalanmalar yaşanması, yapay yükselişlerin küçük yatırımcıyı zarara uğrattığı yönünde tespitler üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında, Avrupa Yatırım Holding A.Ş hisselerinde İstanbul merkezli Antalya, Samsun, Ankara ve Kahramanmaraş olmak üzere 25 kişinin manipülatif eylemlerde bulundukları tespit edilmişti. Haklarında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "piyasa dolandırıcılığı" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında şüpheliler Onur Yılmaz, Mehmet Yılmaz, Emre Kızılırmak, Erol Demir, Osman Özsoy, Suat Hamarat ve Sebahattin Azizağaoğlu isimli 7 kişinin tutuklu olarak cezaevinde olduğu belirlenmişti.

