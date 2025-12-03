Borsa manipülasyonu soruşturmasında emniyetteki işlemleri tamamlanan eski futbolcu Gökhan Gönül ve İllüzyonist Aref Ghafourı'nin de aralarında bulunduğu şüpheliler adliyeye sevk edildi.

BİST (Borsa İstanbul) pay piyasasında işlem gören sermaye piyasası araçlarında, işlem hacmi ve hisse fiyatında hayatın olağan akışına aykırı dalgalanmalar yaşanması, yapay yükselişlerin küçük yatırımcıyı zarara uğrattığı yönünde tespitler üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında, Avrupa Yatırım Holding A.Ş hisselerinde İstanbul merkezli Antalya, Samsun, Ankara ve Kahramanmaraş olmak üzere 25 kişinin manipülatif eylemlerde bulundukları tespit edilmişti. Haklarında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "piyasa dolandırıcılığı" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında şüpheliler Onur Yılmaz, Mehmet Yılmaz, Emre Kızılırmak, Erol Demir, Osman Özsoy, Suat Hamarat ve Sebahattin Azizağaoğlu isimli 7 kişinin tutuklu olarak cezaevinde olduğu belirlenmişti.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Öte yandan şüpheliler Aref Ghafourı, Bedri Erdoğan, Cemal Çetinkaya, Furkan Koçak, Alper Atalay, İlker İlhan, Muhammet Erdoğan, Murat Ağcabağ, Murat Güler, Gökhan Gönül, Emrullah Şalk ile Akif Koç gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan eski futbolcu Gökhan Gönül ve İllüzyonist Aref Ghafourı'nin de aralarında bulunduğu şüpheliler adliyeye sevk edildi.

