Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO toplantıları sonrası Brüksel’de kapalı kapılar ardında konuşulanları ilk kez açıkça dile getirdi. Fidan, Avrupa başkentlerinde yıllardır fısıltıyla konuşulan rahatsızlığın artık saklanamadığını belirterek, “Kimle görüşsem herkes Rum Yönetimi’nden şikayet ediyor” dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Türkiye-AB ilişkilerini rehin aldığını söyledi. Fidan, Karadeniz’de Türk gemilerine yönelik saldırıların bölgeyi “ticaret ve insan geçişi için kapalı bir alana dönüştürme riski taşıdığını” dile getirdi.

“AB’NİN 400 MİLYONLUK KADERİ KÜÇÜK BİR GRUBUN ELİNDE TUTULAMAZ”

Türkiye–Avrupa hattında kritik başlıkların tartışıldığı NATO Dışişleri Bakanları toplantısının ardından Brüksel’de açıklama yapan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kıbrıs Rum Yönetimi’ne tepki gösterdi.

Bakan Fidan, Türkiye ve Avrupa Birliği arasında ilerlemesi gereken konuların “küçük bir grubun siyasi hesapları nedeniyle rehin alındığını” söyledi.

"Kiminle konuşursam konuşayım, hepsi Kıbrıs Rum Yönetimi'nden şikayet ediyor. AB ve Türkiye’de 400 milyondan fazla insanın kaderini ilgilendiren sinerji alanı küçük bir grup tarafından rehin tutuluyor" ifadelerini kullandı.

Fidan, Türkiye’nin kimseye koz vermeden yoluna devam edeceğini, ancak AB’nin oybirliği şartını kötüye kullanan ülkeler nedeniyle birçok başlığın tıkandığını da ekledi.

TÜRKİYE–AB DOSYALARI: GÜMRÜK BİRLİĞİ, VİZE VE YENİ FASILLAR

AB dış politika şefi Kaja Kallas ve AB Komiseri Marta Kos ile yaptıkları uzun görüşmelere değinen Fidan, Gümrük Birliği güncellemesi, vize serbestisi ve Avrupa Yatırım Bankası'nın Türkiye’deki faaliyetlerinin yeniden başlatılması gibi kritik konuların gündemde olduğunu dile getirdi.

Fidan, “Bazı bölümlerin açılması gerekiyor, 2019’da alınan bazı kararların geri çekilmesi gerekiyor. Çabalar bu yönde devam ediyor” dedi.

Türkiye’nin Kafkasya, Orta Asya, Afrika ve Gazze gibi kritik dosyalarda AB ile etkili işbirliği yürüttüğünü vurgulayan Fidan, “Türkiye güçlü devlet geleneğine sahip, adil ve güvenilir bir ortaktır” diyerek dünya ülkelerine seslendi.

UKRAYNA–RUSYA HATTINDA BARIŞ TRAFİĞİ: TÜRKİYE KİLİT AKTÖR

NATO toplantılarında Ukrayna dosyasının öne çıktığını belirten Fidan, tarafların pozisyonlarının uzakta olmasına rağmen barış için umut olduğunu yineledi.

"Türkiye, Ukrayna barış görüşmelerinde kilit bir aktör olduğu için sürekli görüşümüz isteniyor" diyen Fidan, İstanbul’un doğrudan müzakereler için en uygun yer olduğunu ve Rusya’nın bu konuda olumlu yaklaşım sergilediğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hem Avrupa liderleri hem de Putin’le temaslarını sürdürdüğünü ifade eden Fidan, “Tarafları orta noktaya çekmek için yoğun bir diplomasi yürütülüyor” dedi.

KARADENİZ UYARISI: “SAVAŞIN COĞRAFYASI GENİŞLİYOR”

Türkiye’nin münhasır ekonomik bölgesinde iki ticari gemiye yapılan saldırıya da değinen Fidan, Karadeniz’deki güvenlik riskinin büyüdüğünü söyledi.

Fidan, saldırıların Karadeniz’i ticaret ve insan geçişi için kapalı bir bölgeye dönüştürme riski taşıdığını belirtti ve şu ifadeyi kullandı:

"Karadeniz’de son zamanlarda meydana gelen saldırılar, Türkiye’nin başından beri yaptığı uyarıların ne kadar haklı olduğunu ortaya koydu."

Türkiye, Bulgaristan ve Romanya’nın mayın tehdidine karşı ortak çalışma grubu kurduğunu belirten Fidan, enerji hatları, boru hatları, fiber hatlar, balıkçılık ve seyir güvenliğinin savaş koşullarında risk altına girdiğini söyledi.

TÜRKİYE SORUMLULUK ÜSTLENDİ

Karadeniz’de en uzun kıyı şeridine sahip ülke olarak Türkiye’nin büyük sorumluluk taşıdığını belirten Fidan, “Biz üzerimize düşeni yapıyoruz” yorumunda bulundu.



