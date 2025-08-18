Rumlar yine çıldırdı!' "KKTC’ye giden herkes bedelini öder"

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni (KKTC) ziyaret eden İngiltere’nin Türkiye’deki Ticaret Elçisi ve İşçi Partisi Milletvekili Afzal Khan’ın istifasını “memnuniyetle” karşıladı. Rum Dışişleri Bakanlığı, Khan’ın KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüşmesinin ardından gelen istifayı, “hoşgörüye yer olmadığı” yönünde bir mesaj olarak niteledi.

KKTC LİDERİ TATAR: RUM ZİHNİYETİNİN YENİ YANSIMASI

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise, İngiliz milletvekiline yönelik baskıyı sert bir dille eleştirdi. Tatar, "Bu baskı zalim Kıbrıs Rum zihniyetinin yeni bir yansımasıdır. Demokrasi ve eşitliğe inanan herkes için bir uyarı işaretidir" dedi.

"KKTC'YE GİDEN BEDELİNİ ÖDER"

Rum Dışişleri Bakanlığı, KKTC’yi ziyaret edenlere “siyasi sonuçlar” uygulanacağı tehdidinde bulunarak, Türk tarafıyla diyaloğa karşı olumsuz tavrını bir kez daha ortaya koydu.

İNGİLTERE'DE YANKI BULDU

BBC’nin haberine göre, Pakistan doğumlu milletvekili Khan istifa kararını Başbakan Keir Starmer’a iletti. Khan, ziyaret masraflarını kendi cebinden karşıladığını, KKTC’de fahri doktora aldığını ve aynı zamanda yeğenini ziyaret ettiğini açıkladı.

KKTC'YE YÖNELİK BASKI ARTIYOR

İngiltere’deki Kıbrıslı Rum lobileri, Khan’ın görevini sürdürmesini “savunulamaz” ilan ederken, KKTC’deki görüşmeyi uluslararası hukuk dışı göstermeye çalıştı.