Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Rumlar yine çıldırdı!' "KKTC’ye giden herkes bedelini öder"

Rumlar yine çıldırdı!' "KKTC’ye giden herkes bedelini öder"

Kaynak: Dış Haberler
- Güncelleme:
Rumlar yine çıldırdı!&#039; &quot;KKTC’ye giden herkes bedelini öder&quot;
Kıbrıs, GKRY, KKTC, İstifa, Haber
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni (KKTC) ziyaret eden İngiliz milletvekili Afzal Khan üzerinden yeni bir krize imza attı. Rum Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Khan’ın KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüşmesi sonrası, "bu tür ziyaretlerin siyasi bedeli olur" denilerek, KKTC’yi ziyaret eden herkese açık tehdit savruldu.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni (KKTC) ziyaret eden İngiltere’nin Türkiye’deki Ticaret Elçisi ve İşçi Partisi Milletvekili Afzal Khan’ın istifasını “memnuniyetle” karşıladı. Rum Dışişleri Bakanlığı, Khan’ın KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüşmesinin ardından gelen istifayı, “hoşgörüye yer olmadığı” yönünde bir mesaj olarak niteledi.

KKTC LİDERİ TATAR: RUM ZİHNİYETİNİN YENİ YANSIMASI

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise, İngiliz milletvekiline yönelik baskıyı sert bir dille eleştirdi. Tatar, "Bu baskı zalim Kıbrıs Rum zihniyetinin yeni bir yansımasıdır. Demokrasi ve eşitliğe inanan herkes için bir uyarı işaretidir" dedi.

"KKTC'YE GİDEN BEDELİNİ ÖDER"

Rum Dışişleri Bakanlığı, KKTC’yi ziyaret edenlere “siyasi sonuçlar” uygulanacağı tehdidinde bulunarak, Türk tarafıyla diyaloğa karşı olumsuz tavrını bir kez daha ortaya koydu.

İNGİLTERE'DE YANKI BULDU

BBC’nin haberine göre, Pakistan doğumlu milletvekili Khan istifa kararını Başbakan Keir Starmer’a iletti. Khan, ziyaret masraflarını kendi cebinden karşıladığını, KKTC’de fahri doktora aldığını ve aynı zamanda yeğenini ziyaret ettiğini açıkladı.

KKTC'YE YÖNELİK BASKI ARTIYOR

İngiltere’deki Kıbrıslı Rum lobileri, Khan’ın görevini sürdürmesini “savunulamaz” ilan ederken, KKTC’deki görüşmeyi uluslararası hukuk dışı göstermeye çalıştı.

Kaynak: Dış Haberler

"Mayıs çukuru" fiyatları geri çekti! "160-170 liralarda olması makul"
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Nijerya'da can pazarı! Tekne alabora oldu: 40’tan fazla kişi kayıp! - DünyaTekne alabora oldu: 40’tan fazla kişi kayıp!Dünyanın en yaşlı tavuğu! Duyanları şaşkına çeviriyor: Her sabah… - DünyaDünyanın en yaşlısı! Duyanları şaşkına çeviriyor: Her sabah…Filipinler'de kan donduran cinayet! Güzellik kraliçesi feci şekilde öldürüldü - DünyaGüzellik kraliçesi feci şekilde öldürüldüKırım gitti mi? Trump barış şartlarını açıkladı! Zelenskiy ateş püskürdü - DünyaKırım gitti mi? Trump barış şartlarını açıkladı!Ülkeyi şoke eden saldırı! Bilardo salonuna baskın... 7 kişi öldü - DünyaBilardo salonunda katliam yaptılarCezayir'de deprem! 5.1 ile sarsıldılar - DünyaCezayir'de deprem! 5.1 ile sarsıldılar
Sonraki Haber Yükleniyor...