İngiltere’de siyasi skandal! Rumların oyununa geldi: İngiliz vekil istifaya zorlandı

İngiltere’nin Türkiye Ticaret Elçisi ve İşçi Partisi Milletvekili Afzal Khan, geçtiğimiz hafta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) yaptığı ziyaret nedeniyle görevinden istifa etmek zorunda kaldı.

Khan’ın, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüşmesi, Rum yönetimi tarafından “kesinlikle kınanabilir ve kabul edilemez” olarak nitelendi.

İlgili Haber İngiltere’de Rum lobisi harekete geçti! KKTC’yi ziyaret eden İngiliz milletvekiline pusu kurdular

İngiltere’deki Rum lobisi, ziyareti “uluslararası hukukun ihlali” olarak nitelendirerek İngiliz hükümetine mektup göndermişti.

Rum kesiminin KKTC’ye yönelik izolasyon politikasının devamı niteliğindeki mektup İngiliz medyasında geniş yer buldu.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı ise Khan’ın ziyaretinin kişisel olduğunu, hükümetin önceden bilgilendirilmediğini ve Birleşik Krallık’ın Kıbrıs konusundaki resmi politikasında değişiklik olmadığını açıkladı.

"PARLAMENTO TATİLİNDE KİŞİSEL ZİYARET"

Manchester Rusholme Milletvekili Khan, seyahat masraflarını kendisinin karşıladığını belirterek, ziyaretin kişisel olduğunu ve resmi görevle bağlantısı bulunmadığını söyledi. Khan, "Bir akademik kurumdan fahri derece almak ve yeğenimi ziyaret etmek için gittim" dedi.

Khan ayrıca, bugüne kadar 20 İngiliz parlamenterin KKTC’ye ziyaret yaptığını ve benzer eleştirilere maruz kalmadığını hatırlatarak çifte standarda dikkat çekti.

RUM LOBİSİNİN BASKISI

İngiltere’deki Rumların Ulusal Federasyonu Başkanı Christos Karaolis, “İşgal altındaki Kuzey Kıbrıs’a yaptığı kabul edilemez ziyaretin ardından Khan’ın pozisyonu savunulamaz hale gelmiştir” ifadelerini kullandı.

MUHALEFETTEN BASKI: DAHA ÖNCE GÖREVDEN ALINMALIYDI

Gölge Dışişleri Bakanı Wendy Morton, Khan’ın istifasını memnuniyetle karşıladığını ancak Başbakan Keir Starmer’ın Khan’ı daha önce görevden alması gerektiğini söyledi.

Muhafazakâr Parti’den Dame Priti Patel ise hafta başında doğrudan Khan’ın istifasını istemişti.