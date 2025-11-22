KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

1.950.000,00

1

Taşıt

34 GKT 837 Plakalı , 2023 Model , FORD Marka , KUGA Tipli , PC30432 Motor No'lu , WF0FXXWPMFPC30432 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Benzin , Vites Tipi Otomatik , Rengi Siyah

KDV %1,

Satışa konu aracın EROL YEDİEMİN OTOPARKI-Şamlar Mah. İstiklal Caddesi, Gonca Sokağı Sonu Başakşehir/İSTANBUL adresinde muhafaza altında bulunmaktadır.

ARAÇ ÖZELLİKLERİ VE DURUMU

Keşif günü, Aracın kapılarının açık olduğu ve motor kaputu açılarak gözle inceleme yapılmış motor ve şanzıman aksamının yerinde olduğu, aracın çalışıp çalışmadığı kontrol edilmek istenildiğinde aracın anahtarları olmadığı için çalıştırılamadığı, aracın yürür vaziyette olup olmadığı tespit edilememiştir. Aracın anahtarının yediemin otoparkında mevcut olmaması sebebi ile aracın kilometresi kontrol edilememiş ve fotoğraflandırılamamıştır. Motor numarasının motor alt kısımda olmasından dolayı gözle tespit yapmak mümkün olmamıştır, Aracın Şasi numarasının kontrolü ön camda çakılı olan künyesinden tespit edilerek rapora yazılmıştır.

ARAÇ DIŞ ÖZELLİKLERİ :

Araç üzerinde yapılan genel incelemede, sağ sol yan camlarının sağlam, ön camın sağlam olduğu, arka camın sağlam olduğu, sağ aynanın sağlam, sol dış aynanın sağlam olduğu, Sağ farının sağlam, sol farının sağlam olduğu, sağ arka stop lambasının sağlam, sol arka stop lambasının sağlam olduğu, jant ve lastiklerinin iyi olduğu görüldü

KİLOMETRESİ :

Aracın bilgi ekranından 44113 kilometrede olduğu tespit edilmiştir.

ARAÇ İÇİ ÖZELLİKLER :

Genel olarak sağ ve sol ön koltuk döşemelerinin iyi olduğu, arka koltukların iyi olduğu, ön konsol iyi olduğu, iç plastik aksamlarının iyi olduğu, Teybinin yerinde olduğu, stepne lastiğinin görülemediği, araç çalıştırılamadığı için beyninde ve Sensörlerinde sorun olup olmadığı tespit edilemedi.

ARAÇ KUSUR VE EKSİKLERİ:

Otopark yetkili tarafından verilen bilgiye göre aracın ruhsatının olmadığı, Anahtarlarının Olmadığı, ön ve arka plakasının olduğu belirtilmiştir. Araç üzerinde değişen parça kontrolünün yapılamadığı, bazı parçaların onarılarak boyanmış olduğu aracın kupa boyasının muhtelif yerlerinde çiziklerinin, eziklerin olduğu, genel olarak aracın kondisyonunun ve görünümünün emsallerine göre normal olduğu, aracın bu hali ile motorlu taşıt vasfı taşıdığı görüldü. Tespite konu aracın otoparka ta yatma süresi göz önünde bulundurularak çalıştırılmadan ve hareket ettirilmeden önce motor yağı, motor sıvısı, hidrolik sıvısı, motor mekaniği, yürüyen mekanik ve lastik bakımlarının yapılması önerilir.