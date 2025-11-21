Böcek ailesinin ölümünün ardından 81 ilde et, tavuk ve süt ürünleri satan işletmelere yönelik denetimler sıklaştırıldı. Çanakkale’de bir şarküteride yapılan kontrolde, ürünlerin uygun koşullarda saklanmadığı ve son kullanma tarihi geçmiş gıdaların bulunduğu belirlendi. Mide bulandıran tablo üzerine işletme mühürlendi.

Türkiye son dönemde art arda yaşanan gıda zehirlenmeleriyle sarsılırken, işletmelerdeki hijyen ve güvenlik eksikleri büyük endişeye neden oluyor. Çanakkale’de ortaya çıkan son görüntü ise “Biz neler yiyoruz?” sorusunu yeniden gündeme taşıdı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 19 Kasım-5 Aralık tarihleri arasında 81 ilde faaliyet gösteren et, tavuk, süt ürünleri gibi yüksek riskli hayvansal gıdaların satış noktaları ile toplu tüketim yerlerine yönelik resmi kontrol planı hazırlandı.

Mide bulandıran görüntüler! 840 kilo tavuk, 1 ton kırmızı et, 112 litre süt çöpe gitti...

GÖKÇEADALILAR BUNLARI TÜKETMİŞ!

Bu kontroller çerçevesinde Çanakkale'de İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince 19 Kasım itibariyle denetimlere başlandı.

Mide bulandıran görüntüler! 840 kilo tavuk, 1 ton kırmızı et, 112 litre süt çöpe gitti...

21 Kasım'da Gökçeada İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü kontrol görevlilerince et, et ürünleri ve süt ürünleri satan işletmede gerçekleştirilen denetimler sırasında bir şarküteri mağzasında et ve et ürünlerinin, sütlerin ve kanatlı etlerinin (tavuk eti) uygun şartlarda muhafaza edilmemesinden kaynaklı bozulmuş olduğu, son tüketim tarihi geçmiş gıda ürünleri bulunduğu, işletmenin genel ve özel hijyen şartlarını sağlamadığı tespit edildi. Ekipler tarafından bozuk olduğu ve son tüketim tarihi geçmiş olan ürünlere el konularak imhası gerçekleştirildi.

Mide bulandıran görüntüler! 840 kilo tavuk, 1 ton kırmızı et, 112 litre süt çöpe gitti...

840 kilogram kanatlı eti, bin 169 kg kırmızı et, 112,5 litre süt imha edildi.

İŞLETME MÜHÜRLENDİ

Şarküteri işletmesine yapılan denetim sonucunda toplamda yaklaşık 42 bin TL idari para cezası kesilerek işletme faaliyetten men edilip mühürlendi.

Mide bulandıran görüntüler! 840 kilo tavuk, 1 ton kırmızı et, 112 litre süt çöpe gitti...

Öte yandan Gökçeada İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce Gökçeada Savcılığına işletme hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

ÇAĞLA ÇAĞLAR

Haberle İlgili Daha Fazlası