Bir kentimizde daha zehirlenme şüphesi! Pide yiyen 29 öğrenci hastanelik oldu
Türkiye, zehirlenme şüphesiyle 4 üyesinin hayatını kaybettiği Böcek ailesi vakası ile sarsıldı. Ardından ülkenin birçok noktasında zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvuranların sayısı artmaya başladı. Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde bir okulda 29 öğrenci, dışarıdan sipariş edilen pideleri yedikten sonra gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Gümüşhane'nin Kelkit ilçesine bağlı Ünlüpınar beldesinde bulunan İmam Hatip Ortaokulu'nun pansiyonunda öğle yemeğinde dışarıdan sipariş edilen pideleri yedikten sonra çok sayıda öğrenci karın ağrısı, mide bulantısı ve kusma şikayetleri yaşadı.
29 ÖĞRENCİ PİDE YEDİKTEN SONRA HASTANELİK OLDU
Şikayetlerin artması üzerine okul yönetimi durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine sevk edilen ambulanslarla 29 öğrenci Kelkit Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. İlk bilgilere göre öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yapılacak tahlillerin sonucuna göre öğrenciler taburcu edilecek.
Öte yandan olayla ilgili başsavcılık tarafından soruşturma başlatılırken, pide ve içeceklerden alınan numuneler incelenecek.