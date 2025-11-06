Gümüşhane ve Bayburt'u dünyaya açacak havalimanı projesinde geri sayım! Bölgenin çehresi değişecek

Altyapı çalışmaları tamamlanan ve üstyapı çalışmalarına hız verilen Gümüşhane-Bayburt Havalimanı inşaatı devam ederken üst yapıda yüzde 70 oranında ilerleme kaydedildi.

Gümüşhane Valisi Aydın Baruş, beraberinde Köse Kaymakamı İbrahim Pelit, Kelkit ve Köse İl Genel Meclisi üyeleriyle havalimanı şantiye alanında incelemelerde bulundu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 11. Bölge Müdür Vekili Bilal Timur'dan çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı.

"KABA İNŞAATIN YÜZDE 70'İ TAMAMLANMIŞ DURUMDA"

İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Vali Baruş, şu ifadeleri kullandı:

"İnşaat çalışmalarının bu yıl, özellikle Ağustos ayından sonra hızlanma sürecine girdiğini görüyoruz. Kaba inşaatın yüzde 70'i tamamlanmış durumda. Bu süreç tamamlandıktan sonra içerisinin donanımlarına, ince işçiliklere geçilecek. Kule inşaatı da beton olarak tamamlanmış durumda ama çelik imalatı devam edecek. Yine itfaiye binalarımız, garajlarımız, güç dağıtım merkezi, katı atık depolama merkezi, atık su arıtma merkezleri inşaatları da devam ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız geldiği zaman 2026 yılında tamamlanmasının öngörüldüğünü söylemişti."

"110 ÇALIŞANLA HIZLA YÜKSELİYOR"

Şu anda şantiyede 110 görevliyle çalışmaların hızla devam ettiğini ve havaların elverdiği oranda devam edeceğini kaydeden Vali Baruş, "İnşaatta herhangi bir aksama yok. Çelik imalat tamamlandıktan sonra terminal binasının üst kısmını kapatılmasına geçilecek. İnşallah hava durumu müsait olursa bu kapatma işlemleri de yapılır. Ondan sonra iç imalatlara daha kolay geçme imkanı olur. Burası rakım olarak yüksek bir yer. Mevsim müsait olmayınca çalışmak zor oluyor." dedi.

"TAMAMLANDIĞINDA GÜZEL BİR TESİSE KAVUŞACAĞIZ"

Tamamlandığında gerek pist uzunluğu gerekse teknik donanımlarıyla, terminal binasıyla güzel bir tesise kavuşulacağını vurgulayan Vali Baruş, "Şu anda güvenlik hizmeti verecek jandarmamızın kullanımına yönelik bina da yapılıyor. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün çalışmasını yapmasından sonra kara yoluna ulaşımı sağlayacak bağlantı yolunu da yapacağız." ifadelerini kullandı.

"BURASI TAMAMLANDIĞINDA GÜMÜŞHANE VE BAYBURT'UN DÜNYAYA AÇILAN KAPISI OLACAK"

Havalimanının hem Gümüşhane hem de Bayburt için bir şans olduğunun altını çizen Vali Baruş, "Burası tamamlandığında iki ilimizin de dünyaya açılan kapısı olacak. Özellikle yakında bulunan Köse, Kelkit, Şiran ilçelerimiz açısından da büyük bir imkan olacak burası. Gerek yurt içinden gerekse yurt dışından gelecek insanlarımız kolaylıkla memleketlerine ulaşabilecekler." dedi.

"SATALA ANTİK KENTİMİZİN DAHA BÜYÜK BİR İLGİ GÖRECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ"

Vali Baruş şu ifadeleri kullandı: