İstanbul Havalimanı 7 yılda yaklaşık yarım milyar yolcu ağırladı

Türk havacılığı için kritik aşamalardan biri olarak kabul edilen ve açılışının ardından 7 yıl geçen İstanbul Havalimanı, bugüne kadar 400 milyondan fazla yolcu ağırladı.

Cumhuriyet döneminin en büyük projeleri arasında yer alan İstanbul Havalimanı'nın hizmete açılmasının ardından 7 yıl geçti.

Toplam 76,5 milyon metrekarelik bir alan üzerine inşa edilen ve birçok alanda dünyada ilkleri barındıran İstanbul Havalimanı'nın ilk fazının açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve dönemin TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın yanı sıra dünyanın dört bir yanından 50'nin üzerinde üst düzey konuğun katılımıyla 29 Ekim 2018'de gerçekleştirildi. Açılışa, Arnavutluk, Sırbistan, Katar, KKTC, Kırgızistan, Kosova, Makedonya, Moldova, Pakistan, Sudan, Bosna Hersek ve Bulgaristan gibi ülkelerden cumhurbaşkanı ve başbakan düzeyinde katılım sağlandı.

İstanbul'u hem yolcu hem de kargo taşımacılığında dünya havacılık sektörünün HUB'ı haline getiren yeni havalimanı, geniş terminalleri ve gümrüklü alanları, bağımsız pistleri, apronu, otopark, yeme-içme ve sosyal donatı alanlarıyla küresel havacılıkta dikkati çekiyor. Toplam 53 bin 700 metrekare duty free alanı ve 181 mağazanın bulunduğu havalimanında 114 restoran ve kafe yer alıyor.

UÇULAN ÜLKE SAYISI İSE 120

İstanbul Havalimanı, yıllık 90 milyon yolcu kapasitesiyle tek çatı altında 1 milyon 400 bin metrekarelik ana terminal binasında yolcularına hizmet veriyor. Ana terminal binası, hava trafik kontrol kulesi ve çeşitli destek tesisleriyle faaliyette olan havalimanı, tam kapasiteye ulaştığında yılda 200 milyon yolcuya ve 350'den fazla destinasyona ulaşım imkanı sunacak. Toplam 1 milyon metrekare otopark alanına sahip havalimanına uçuş gerçekleştiren hava yolu şirketi sayısı bu yıl itibarıyla 115'e yükselirken, uçulan nokta sayısı 330'u aştı. Uçulan ülke sayısı ise 120 oldu.

400 MİLYON YOLCUYU AĞIRLADI

Havalimanında açıldığı günden 19 Ekim 2025 tarihine kadar geçen sürede gerçekleştirilen 2 milyon 682 bin 731 uçuşta toplam 400 milyon 270 bini aşkın yolcu taşındı. Ulaşımın yanı sıra kargo taşımacılığında da uçulan nokta sayısını 100'e yükselten ve açıldığı dönemde 4 milyon ton kargo kapasitesine sahip İstanbul Havalimanı, tüm faz yatırımlarını tamamladığında 5,5 milyon ton kargo kapasitesine sahip olacak bir altyapıyı da elinde bulunduruyor.

AVRUPA'NIN EN ÇOK UÇUŞ YAPILAN HAVALİMANI

İstanbul Havalimanı, 2022, 2023 ve 2024'te Avrupa'nın en çok uçuş yapılan uluslararası havalimanı olma unvanını kazandı. Proje, Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatının (EUROCONTROL) verilerine göre bu yılın geride kalan kısmının büyük bölümünde de Amsterdam, Paris ve Londra gibi Avrupa başkentlerindeki havalimanlarını geride bırakarak zirvedeki yerini korudu.

NİSAN AYINDA "ÜÇLÜ PİST OPERASYONU" BAŞLATILDI

İstanbul Havalimanı'nda bu yıl çok önemli bir aşama daha hayata geçti. 17 Nisan'da, İstanbul Havalimanı'nda üç uçağın birbirinden tamamen bağımsız pistlere aynı anda iniş veya kalkış yapabildiği "eş zamanlı üçlü bağımsız pist operasyonu" başladı. Bu sistem sayesinde İstanbul Havalimanı, Avrupa'da üçlü pist operasyonunu başlatan ilk meydan olurken, dünyada ise ABD'den sonra ikinci ülke olmayı başardı.

KÜRESEL BAĞLANTIDA DÜNYA LİDERİ OLDU

İstanbul Havalimanı, Avrupa Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI EUROPE) tarafından yayınlanan "2025 Havalimanı Endüstrisi Bağlantı Raporu"na göre, küresel çapta Bağlantı Merkezi Sıralaması'nda Frankfurt Havalimanı'nı geride bırakarak dünya lideri oldu. Haziranda açıklanan rapor, havalimanının uzun yıllar listenin zirvesinde yer alan Frankfurt Havalimanı'nı geride bırakarak dünya lideri konumuna yerleştiğini ortaya koydu. Raporda ayrıca Avrupa genelinde "Doğrudan Bağlantı" kategorisinde 2024 yılında olduğu gibi 2025 yılında da liderliğin sürdüğü belirtildi.

DÜNYANIN EN İYİ HAVALİMANI SEÇİLDİ

Açıldığı günden bu yana aradan geçen 7 yıllık sürede sayısız ödüle layık görülen İstanbul Havalimanı, bu sene de uluslararası arenada adından sıkça söz ettirdi. Havalimanı, son olarak 116 yıllık tarihiyle seyahat yayıncılığının en prestijli dergilerinden Conde Nast Traveler okuyucuları tarafından "Dünyanın En İyi Havalimanı" seçildi. Ankete katılan yüz binlerce seyahatseverin oylarıyla belirlenen listede İstanbul Havalimanı, 2024'te olduğu gibi bir kez daha dünyanın zirvesine yerleşti.

Travel + Leisure dergisi tarafından geçen yıl olduğu gibi 2025'te de "Dünyanın En iyi Havalimanı" proje, küresel ölçekteki başarısını bir kez daha tescillemiş oldu. İstanbul Havalimanı, Uluslararası Havalimanları Konseyi'nin (ACI) "Havalimanı Müşteri Deneyimi Akreditasyonu" programında en yüksek seviyeye ulaşarak Avrupa'da bir ilke imza attı. Meydan, program kapsamında, müşteri deneyimi alanında yürüttüğü kararlı ve sürekli iyileştirmeye dayalı çalışmaları sayesinde haziran ayı itibarıyla en yüksek seviye olan "Level 5" akreditasyonuna layık görüldü.