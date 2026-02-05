Erzincan’da zemheri ayının sona ermesiyle beraber derelerdeki buzlar çözülmeye başladı. Yoğun kar yağışı ve aşırı soğuklar nedeniyle tamamen buz tutan dereler, hava sıcaklıklarının artması ve yağmur yağışlarıyla yeniden akmaya başladı.

Erzincan merkez Işıkpınar Mahallesi’nden geçen Vasgit Deresi’nin yüzeyindeki buzların çözülmesiyle dere akmaya başlarken, ortaya kartpostallık manzaralar çıktı.

Zemheri sona erdi! Erzincan’da kartpostallık görüntüler

Vatandaşlar, çevresi karla kaplı dere yatağının ve çözülen buzların oluşturduğu görüntünün görülmeye değer olduğunu söyledi.

Öte yandan Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, bölgede havanın parçalı ve çok bulutlu geçmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği, rüzgârın ise güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği bildirildi.

Meteoroloji, bölgede buzlanma ve don olayına karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini vurgularken, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli ve dik yamaçlarda çığ tehlikesinin devam ettiğini belirterek uyarıda bulundu.

