1.029 liraya uçak bileti! THY'den 29 Ekim kampanyası
Türkiye'nin öncü hava yolu şirketi THY, 29 Ekim'e özel indirim kampanyası düzenledi. Yurtiçi uçuşlarda geçerli olacak kampanya kapsamında biletler 1.029 liradan başlayan fiyatlarla satılacak.
Türk Hava Yolları (THY), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel yurt içi indirimli biletleri satışa sundu.
THY'den yapılan açıklamaya göre, bugün ve yarın alınacak indirimli biletler ile 1 Aralık 2025-5 Ocak 2026 tarihleri arasındaki yurt içi uçuşlarda, 1029 liradan başlayan fiyatlarla seyahat edilebilecek.
90 BİN BİLET SATILACAK
İstanbul Havalimanı çıkışlı ya da varışlı yurt içi tek yön uçuşlarda geçerli olan kampanyada, 90 bin koltuk satışa sunulurken, detaylı bilgiye THY'nin internet sitesinden erişilebiliyor.
