1.029 liraya uçak bileti! THY'den 29 Ekim kampanyası

1.029 liraya uçak bileti! THY'den 29 Ekim kampanyası

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
1.029 liraya uçak bileti! THY&#039;den 29 Ekim kampanyası
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Türkiye'nin öncü hava yolu şirketi THY, 29 Ekim'e özel indirim kampanyası düzenledi. Yurtiçi uçuşlarda geçerli olacak kampanya kapsamında biletler 1.029 liradan başlayan fiyatlarla satılacak. 

Türk Hava Yolları (THY), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel yurt içi indirimli biletleri satışa sundu.
 

THY'den yapılan açıklamaya göre, bugün ve yarın alınacak indirimli biletler ile 1 Aralık 2025-5 Ocak 2026 tarihleri arasındaki yurt içi uçuşlarda, 1029 liradan başlayan fiyatlarla seyahat edilebilecek.

1.029 liraya uçak bileti! THY'den 29 Ekim kampanyası - 1. Resim

90 BİN BİLET SATILACAK 

İstanbul Havalimanı çıkışlı ya da varışlı yurt içi tek yön uçuşlarda geçerli olan kampanyada, 90 bin koltuk satışa sunulurken, detaylı bilgiye THY'nin internet sitesinden erişilebiliyor.

Ekrem İmamoğlu ile aynı karede yer alan Seher Erçili Alaçam kimdir? "Masum biri değil"
