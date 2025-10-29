Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
AJet'ten 29 Ekim kampanyası! İndirim oranı manidar

Türkiye'nin önde gelen hava yolu şirketlerinden AJet, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel indirim kampanyası yaptı. Gün sonuna kadar AJet'in mobil uygulaması üzerinden alınan yurt içi biletlere yüzde 29 indirim uygulanacak.

AJet, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel tüm yurt içi seferlerde yüzde 29 indirimli biletleri satışa sundu.

KAMPANYA HANGİ SEYAHATLERİ KAPSIYOR?

Şirketten yapılan açıklamaya göre, bugün saat 23.59'a kadar satışa sunulacak ve sadece AJet'in mobil uygulaması üzerinden alınacak indirimli biletler, 17 Kasım 2025-13 Mart 2026 tarihleri arasındaki seyahatlerde kullanılabilecek.

AJet'in Cumhuriyet Bayramı kampanyası, "Basic" sınıfı biletlerde geçerli olacak.

