Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > AJet'ten komşu ülkeye 3 yeni hava köprüsü!

AJet'ten komşu ülkeye 3 yeni hava köprüsü!

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
AJet&#039;ten komşu ülkeye 3 yeni hava köprüsü!
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

AJet, Irak’ın 3 kentine daha sefer başlatacağını duyurdu. Şirket, 3 Kasım'da Ankara-Bağdat, 2 Aralık’ta İstanbul-Süleymaniye, 5 Aralık'ta ise İstanbul-Basra tarifeli seferlerini başlatacak.

AJet, kasım ve aralık ayının başında Irak'ın 3 önemli kentine daha Ankara ve İstanbul’dan direkt seferleri başlatma kararı aldı.

ANKARA'DAN BAĞDAT'A ULAŞIM KÖPRÜSÜ

Orta Doğu'nun en önemli merkezlerinden Bağdat’a, İstanbul’dan seferleri bulunan şirket, Ankara’dan da 3 Kasım'da ilk direkt uçuşunu yapmaya hazırlanıyor. Bu seferlerin pazartesi, çarşamba ve cuma günleri olmak üzere haftada 3 gün icra edilmesi planlanıyor.

SÜLEYMANİYE VE BASRA'YA SEFERLER BAŞLIYOR

İstanbul’dan Süleymaniye'ye 2 Aralık'ta başlatılacak seferler salı, çarşamba, cumartesi, pazar olmak üzere haftada 4 gün düzenlenecek. Bunun yanı sıra İstanbul’dan Irak’ın ikinci büyük kenti Basra’ya 5 Aralık'ta sefer başlatacak şirket uçuşlarını salı, cuma ve pazar olmak üzere haftada 3 gün yapacak.

Öte yandan AJet, Ankara'dan Irak’ın önemli kentlerinden Erbil'e ilk seferini 27 Ekim'de icra etti. Seferler, perşembe ve pazar olmak üzere haftanın 2 günü düzenlenmeye devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Sokak ortasında dehşet! Hiç tanımadıkları gencin üzerine yanıcı madde döküp ateşe verdiler
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TÜİK, eylül ayı işsizlik rakamlarını açıkladı - EkonomiTÜİK, eylül ayı işsizlik rakamlarını açıkladıBorsada yükseliş sürecek mi? İşte dibine ve zirvesine yakın hisseler! - Ekonomiİşte dibine ve zirvesine yakın hisseler!500 bin TL'nin getirisi geriledi! TCMB’nin ardından mevduat faizlerinde düşüş - Ekonomi500 bin TL'nin getirisi geriledi!İnovaLİG 2025’in şampiyonu Hayat Kimya, 1 milyar TL’lik Ar-Ge yatırımıyla inovasyona odaklandı - EkonomiHayat Kimya'dan Ar-Ge yatırımlarına 1 milyar TL'lik bütçeTicaret Bakanlık hiçbirine acımadı: Kayıt dışı ikinci el araç satışına ceza yağdı! - EkonomiKayıt dışı ikinci el araç satışına ceza yağdıFed sınırlı veriyle karar verecek! Kritik faiz kararı bu hafta açıklanacak - EkonomiFed sınırlı veriyle karar verecek!
Sonraki Haber Yükleniyor...