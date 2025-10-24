AJet, Ankara’yı dünyaya bağlayacak! Hedef: Başkente 5 milyon turist, 5 milyar dolar gelir

AKİF BÜLBÜL ANKARA - Ankara’yı hava yolu ile dünyaya entegre etme hedefiyle yola çıkan Türk Hava Yolları (THY) markası AJet, 5 milyon turist, 5 milyar dolar gelir hedefiyle hızlandı. Ankara’dan direkt uçuş yapılan yurt dışı destinasyon sayısını 34 ülkede 50 kente çıkarmayı hedeflediklerini söyleyen THY ve AJet Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Ahmet Bolat, ‘kazan-kazan’, ‘uç-uç’ yaklaşımıyla başta ABD, Çin ve Avrupa ülkeleri olmak üzere çok sayıda ülke ile karşılıklı uçuşlar için diplomasi yürüttüklerini anlattı.

Prof. Ahmet Bolat ve Kerem Sarp, Ankara’dan İspanya’nın Barselona ve Madrid kentlerine düzenlenecek ilk seferler öncesinde medya temsilcileriyle bir araya gelerek açıklamalarda bulundu. Bolat, AJet’in ilk uçuşunu 2024 Mart ayında gerçekleştirdiğini hatırlatarak, AJet’in bugün 34 ülkede 100 noktaya uçuş gerçekleştirdiğini söyledi. Bolat “İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan 29 ülkede 52 şehre, Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan 26 ülkede 35 şehre sefer düzenleyen AJet, havacılığın yeni yıldızı olmaya aday olduğunu kanıtladı” dedi.

BU YIL 16 YENİ DIŞ HAT AÇTI

Madrid ve Barcelona uçuşlarıyla birlikte AJet’in sadece 2025 yılı içerisinde 16 yeni dış hat açmış olacağını kaydeden Bolat “Yıl sonuna kadar 2 yeni dış hat daha açarak 2025 yılını başarıyla geride bırakacağız. AJet şu anda Ankara’dan yurt dışına ve yurt içine en fazla sefer yapan hava yolu durumundadır” diye konuştu. Başkent ve İç Anadolu’yu çevre illeriyle birlikte turizm destinasyonu olarak konumlandırdıkları projeyle turistlerin Ankara’da 2 gün, çevresindeki illerin bir ya da ikisinde 3 gün geçirebilecekleri paketler oluşturacaklarını söyleyen Bolat, böylece ülkemiz turizm potansiyelini 12 aya yayacaklarını ifade etti. Bolat’ın verdiği bilgiye göre ‘Connect to Türkiye-Türkiye’ye bağlan’ etkinlikleri ve diğer projelerle AJet, 2024 yılında 700 bin turisti Türkiye’ye taşıdı.

SAĞLIK TURİZM PAKETLER YOLDA

Ahmet Bolat: Sağlık turizmi için Ankara’ya özel paketler düzenleyeceğiz. 4 hastane ile anlaştık. Check-up programı olacak. Turistler 7 gün 4 yıldızlı otelde konaklama ile birlikte 5 bin dolar ödeyecek. Ankara’da okuyan öğrencilerin tatillerini aileleriyle birlikte Ankara’da geçirmesi için ucuz bilet kampanyaları yapacağız. ABD, Çin ve Avrupa başta olmak üzere diplomasi yürütüyoruz.

(THY ve AJet Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat ile AJet Genel Müdürü Kerem Sarp, aralarında Ankara Temsilcimiz Akif Bülbül’ün de olduğu medya mensuplarına açıklamalarında bulundu.)

DIŞ HAT SAYISINI 3 KAT BÜYÜTTÜK

AJet Genel Müdürü Kerem Sarp ise pandemiden sonra Ankara’daki dış hat sayısını 3 kat büyüttüklerini, Ankara’dan 26 ülkede 35 kente haftada 135 sefer yaptıklarını, hedeflerinin bunu 34 ülkede 50 şehre çıkarmak olduğunu söyledi. Sarp, bu yıl Ankara’dan 4 dış hat noktası açtıklarını, Madrid ve Barselona sonrası Erbil seferlerini, 3 Kasım’da da Bağdat seferini açacaklarını kaydetti.

UÇAKLARIN %70'İ YENİ NESİL OLACAK

Bu yıl 6 tane yeni nesil MAX uçağın filoya girdiğini anlatan Kerem Sarp, önümüzdeki sene 103’e ulaşarak, filonun yüzde 70’ini yeni nesil uçaklardan oluşturmuş olacaklarını söyledi. Sarp, AJet ile kazanılan millerin harcanabilmesi noktasında da yakın zamanda yeni faza geçeceklerini sözlerine ekledi.

THY 512 UÇAĞA ULAŞTI

THY’nin 131 ülkede 6 kıtaya uçuş gerçekleştirdiğini söyleyen THY ve AJet Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, dünyanın 541 noktasına, 512 uçakla yolcu taşıdıklarını, hedeflerinin 2033 yılında 810 uçağa ulaşmak olduğunu kaydetti. Bolat, THY’nin geçen yıl Türkiye’ye 18 milyar dolar döviz getirdiğini, bu yıl ise bu rakamın 19 milyar dolar olacağını, bu rakamlarla Türkiye’nin 2. büyük holdingi hâline geldiklerini belirtti.