AJet bilet kampanyası duyuruldu! Yurt dışı bilet kampanyası hangi ülkelerde, hangi tarihlerde geçerli?

AJet bilet kampanyası duyuruldu! Yurt dışı bilet kampanyası hangi ülkelerde, hangi tarihlerde geçerli?

AJet bilet kampanyası duyuruldu! Yurt dışı bilet kampanyası hangi ülkelerde, hangi tarihlerde geçerli?
Türk Hava Yolları’nın düşük maliyetli havayolu markası AJet yurt dışı uçuşlarında yolcularına büyük bir fırsat duyurdu. AJet bilet kampanyası kapsamında yurt dışı biletleri 9 dolardan başlayan fiyatlarla satışa çıktı.

AJet’in duyurduğu kampanya kapsamında bilet satışları, 14 Ekim 2025 saat 11.00’de başladı. Kampanyadan yararlanmak isteyen yolcular, biletlerini AJet’in resmi internet sitesi veya mobil uygulaması üzerinden temin edebilecek.

AJet bilet kampanyası duyuruldu! Yurt dışı bilet kampanyası hangi ülkelerde, hangi tarihlerde geçerli? - 1. Resim

YURT DIŞI BİLET KAMPANYASI HANGİ ÜLKELERDE GEÇERLİ?

AJet bilet kampanyası kapsamında hem Türkiye çıkışlı hem de Türkiye varışlı yurt dışı uçuşlarında avantajlı fiyatlar sunuluyor. 

AJet yurt dışı bilet kampanyası Almanya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Fransa, Hollanda, Birleşik Krallık, İsveç, İsviçre, Çek Cumhuriyeti, İtalya, Macaristan, İspanya, Rusya, Sırbistan, Kosova, Bosna Hersek, Kuzey Makedonya, Gürcistan, Kırgızistan, Özbekistan, Kazakistan, Azerbaycan, Cezayir, Irak, İran, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Ürdün ve Lübnan gibi pek çok ülkeyi kapsıyor.

AJet bilet kampanyası duyuruldu! Yurt dışı bilet kampanyası hangi ülkelerde, hangi tarihlerde geçerli? - 2. Resim

AJET BİLET KAMPANYASI HANGİ TARİHLERDE GEÇERLİ?

Kampanyadan yararlanmak isteyen yolcular için bilet satışları 14-15 Ekim 2025 tarihleri arasında yapılacak.

AJet bilet kampanyası 18 Kasım 2025 ile 17 Mart 2026 tarihleri arasındaki uçuşlarda geçerli olacak. Belirtilen tarihler arasında yapılacak seyahatlerde kampanya fiyatları uygulanacak.

