Haberler > Dünya > İtalya’da çiftlik evi operasyonu faciaya dönüştü: Çok sayıda ölü ve yaralı var

İtalya’da çiftlik evi operasyonu faciaya dönüştü: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

İtalya'nın kuzeyindeki Verona kentine bağlı Castel D'Azzano'da çiftlik evine düzenlenen operasyon sırasında meydana gelen patlamada, 3 jandarma erinin hayatını kaybettiği, en az 13 güvenlik görevlisinin de yaralandığı bildirildi.

İtalya'da güvenlik güçlerinin sabaha karşı Castel D'Azzano'daki bir çiftlik evine operasyon düzenledikleri sırada patlama meydana geldi.

3 ER HAYATINI KAYBETTİ, ÇOK SAYIDA YARALI VAR

Patlamada çöken evde, İtalyan Jandarmasından (Carabinieri) 3 er hayatını kaybetti, en az 13 kişi de yaralandı.

Haberde, güvenlik güçlerinin, bir süredir 3 kişi tarafından yasa dışı şekilde kullanılan çiftlik evini tahliye etmek amacıyla bölgeye gittiği vurgulandı.

İtalya’da çiftlik evine baskın faciaya dönüştü: Çok sayıda ölü ve yaralı var - 1. Resim

EVİ GAZ TÜPLERİYLE DOLDURMUŞLAR 

Burada yasa dışı şekilde bulunan ve kardeş oldukları aktarılan 3 kişinin, evi gaz tüpleri ve molotofkokteylleriyle doldurduğu, patlamanın ise kolluk kuvvetlerinin içeri girdiği sırada ön kapının açılmasıyla tetiklendiği ifade edildi.

2 KARDEŞ GÖZALTINDA 

60 yaşlarındaki biri kadın, biri erkek 2 kardeşin olay yerinde gözaltına alındığı, kaçan diğer aile üyesinin de yakalanması için operasyon başlatıldığı belirtildi.

Söz konusu kişilerin, evin içine barikatlar kurduğu ve başka tüplerin de bulunduğu kaydedildi.

"OPERASYON PLANLIYDI"

Castel D'Azzano Belediye Başkan Yardımcısı Antonello Panuccio, basına yaptığı açıklamada, evdekilerin bir süredir buradan çıkmak istemediğini ve içeride gaz tüpleri olduğunun bilindiğini söyleyerek, "Operasyon planlıydı çünkü özel kuvvetler şehir dışından gelmişti ve bu nedenle ambulanslarla önceden planlanmıştı. Çünkü yaralılar olabileceği tahmin ediliyordu ancak kimse 5 kilometrelik bir yarıçap içinde duyulan böyle bir patlama olabileceğini düşünmemişti." ifadelerini kullandı.

İtalya’da çiftlik evine baskın faciaya dönüştü: Çok sayıda ölü ve yaralı var - 2. Resim

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni de X'den yaptığı yazılı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Verona’daki bir tahliye operasyonu sırasında meydana gelen bir patlamada 3 jandarmanın trajik ölümünü ve itfaiyeciler ile güvenlik güçlerinden 13 kişinin yaralandığını derin bir üzüntüyle öğrendim. Mağdurların ailelerine taziye diliyorum."

İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi de televizyon programında yaptığı açıklamada, patlamanın, içerideki bir kişinin gaz tüplerini ateşe vermesiyle yaşandığını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

