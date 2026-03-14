Geçtiğimiz hafta Galatasaray derbisi yenilgisiyle 13 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Beşiktaş, Süper Lig’de Gençlerbirliği’ni yenerek yeniden çıkışa geçmeyi hedefliyor.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında yarın Natura Dünyası Gençlerbirliği ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Eryaman Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmada hakem Yasin Kol düdük çalacak. Ligde oynadığı 25 karşılaşmada 13 galibiyet, 7 beraberlik, 5 yenilgi yaşayan siyah-beyazlı futbol takımı, 46 puanla haftaya 4. sırada girdi. Beşiktaş, sezonun ilk yarısında sahasında oynadığı müsabakada Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup olmuştu.

Beşiktaş'ın rakibi Gençlerbirliği

KARTAL'DA İKİ EKSİK

Beşiktaş'ta Gençlerbirliği maçı öncesinde iki eksik bulunuyor. Siyah-beyazlı ekipte savunma oyuncusu Emirhan Topçu ile forvet El Bilal Toure sakatlıklarını atlattı ve antrenmanlara çıkmaya başladı. Hazır olmayan iki futbolcunun müsabakada forma giymesi beklenmiyor.

Beşiktaş, 46 puanla haftaya 4. sırada girdi.

İKİ OYUNCU KART CEZA SINIRINDA

Beşiktaş'ta iki oyuncu, Gençlerbirliği karşılaşması öncesinde kart ceza sınırında yer alıyor. Siyah-beyazlı takımda Salih Uçan, Ankara deplasmanında kart görmesi durumunda gelecek hafta oynanacak Kasımpaşa maçında cezalı olacak.

Ayrıca sakatlığı bulunan Emirhan Topçu da kart ceza sınırında yer alıyor.

Siyah-beyazlı ekipte savunma oyuncusu Emirhan Topçu ile forvet El Bilal Toure sakatlıklarını atlattı

HEDEF YENİDEN SERİ YAKALAMAK

Beşiktaş'ta Gençlerbirliği maçı öncesinde hedef yeni bir seri yakalamak. Siyah-beyazlıların ligde 13 maçlık yenilmezlik serisi geçen hafta Galatasaray derbisinde sona erdi.

Ankara deplasmanında 3 puan hedefleyen Beşiktaş, kazanarak yeniden çıkışa geçmek istiyor.

Ankara deplasmanında 3 puan hedefleyen Beşiktaş, kazanarak yeniden çıkışa geçmek istiyor

6 AYDIR DEPLASMANDA YENİLMİYORLAR

Siyah-beyazlılar, Süper Lig'de yaklaşık 6 aydır deplasmanda mağlup olmuyor. Beşiktaş, ligde oynadığı son 10 deplasman maçında 6 galibiyet, 4 beraberlik yaşadı.

Son olarak 19 Eylül 2025'te Göztepe'ye deplasmanda 3-0 yenilen siyah-beyazlı takım, o günden bu yana yenilgi yüzü görmedi.

Sırasıyla Kayserispor, Konyaspor, Antalyaspor, Fatih Karagümrük, Başakşehir ve Kocaelispor deplasmanlarında galip gelen Beşiktaş, konuk olduğu Galatasaray, Kasımpaşa, Trabzonspor ve Eyüpspor ile de berabere kaldı.

