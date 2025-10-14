Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Anlaşmanın ardında 55 tonluk enkaz! Gazze'nin yeniden inşası için 70 milyar dolar gerekecek

Anlaşmanın ardında 55 tonluk enkaz! Gazze'nin yeniden inşası için 70 milyar dolar gerekecek

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Gazze, Barış, Şiddet, AFAD, Birleşmiş Milletler, Enkaz, Haber
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı yetkililerinden Jaco Cilliers, Gazze’nin yeniden inşasının 70 milyar dolara mal olacağını belirterek birçok ülkenin, enkaza dönen Gazze'nin ayağa kalkmasına katkıda bulunacağını söyledi. 

Dün Mısır’da düzenlenen tarihi zirvede Gazze’de ateşkes anlaşması, ABD, Türkiye, Mısır ve Katar liderleri tarafından imzalandı. 

70 MİLYAR DOLARA MAL OLACAK

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) yetkililerinden Jaco Cilliers Cenevre’de  düzenlenen basın toplantısında Gazze’nin durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Reuters’ın haberine göre Cilliers, Gazze’nin yeniden inşasının yaklaşık olarak 70 milyar dolara mal olacağını bildirdi. 

Anlaşmanın ardında 55 tonluk enkaz! Gazze'nin yeniden inşası için 70 milyar dolar gerekecek - 1. Resim

Açıklamalarına devam eden yetkili, ABD'nin yanı sıra Arap ve Avrupa ülkelerinin Gazze'nin iyileştirilmesi için katkıda bulunmak istediğini vurguladı. 

55 MİLYON TON ENKAZ VAR

Gazze'de yaklaşık 55 milyon ton enkaz olduğunu belirten UNDP, ilk temizleme çalışmalarında enkazdan en az üç cansız bedenin çıkarıldığını ifade etti. Bu sayının artması tahmin ediliyor. 

Anlaşmanın ardında 55 tonluk enkaz! Gazze'nin yeniden inşası için 70 milyar dolar gerekecek - 2. Resim

Öte yandan El Cezire muhabirinin aktardığına göre, Gazze nüfusunun büyük bir kısmı her şeyini kaybetmiş, aç ve muhtaç durumda. Öte yandan bölgede elektrik, su ve yerleşim yeri de yok. 

Anlaşmanın ardında 55 tonluk enkaz! Gazze'nin yeniden inşası için 70 milyar dolar gerekecek - 3. Resim

Haberde, Filistinlilerin "Şimdi ne olacak?" diye sorduğu vurgulanıyor ve şu ifadelere yer veriliyor: 

"Ateşkesle uyandılar, ama aynı zamanda burada normal bir yaşamın kalmadığı gerçeğiyle de yüzleştiler. En temel ihtiyaçlar olan su, elektrik, altyapı yok oldu. "

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Muş'ta tren, servise çarptı: 17 öğrenci yaralandı!KYK burs kredi başvuruları ne zaman bitiyor? Son tarih açıklandı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İtalya’da çiftlik evi operasyonu faciaya dönüştü: Çok sayıda ölü ve yaralı var - DünyaÇok sayıda jandarma hayatını kaybetti, yaralılar varBelçika'da binlerce çalışan grevde: Uçuşlar durdu, kamu hizmetleri ve eğitim iptal - DünyaUçuşlar durdu, kamu hizmetleri ve eğitim iptalİsrail askerleri, ateşkese rağmen Gazze’de sivillere ateş açtı: 6'dan fazla ölü var - Dünyaİsrail, ateşkese rağmen Gazze’de sivillere ateş açtıJaponya'da 4 kişiyi öldüren meclis üyesinin oğluna idam cezası! - DünyaJaponya'da meclis üyesinin oğluna idam cezası!Geri sayım başladı: Uçan taksiler ilk müşterilerini ağırlamaya hazırlanıyor - DünyaUçan taksiler ilk müşterilerini ağırlamaya hazırlanıyorYunan basını itiraf etti: Miçotakis Erdoğan’dan korkuyor! - Dünya'Miçotakis Erdoğan’dan korkuyor!'
Sonraki Haber Yükleniyor...