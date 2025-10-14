Anlaşmanın ardında 55 tonluk enkaz! Gazze'nin yeniden inşası için 70 milyar dolar gerekecek

Dün Mısır’da düzenlenen tarihi zirvede Gazze’de ateşkes anlaşması, ABD, Türkiye, Mısır ve Katar liderleri tarafından imzalandı.

70 MİLYAR DOLARA MAL OLACAK

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) yetkililerinden Jaco Cilliers Cenevre’de düzenlenen basın toplantısında Gazze’nin durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Reuters’ın haberine göre Cilliers, Gazze’nin yeniden inşasının yaklaşık olarak 70 milyar dolara mal olacağını bildirdi.

Açıklamalarına devam eden yetkili, ABD'nin yanı sıra Arap ve Avrupa ülkelerinin Gazze'nin iyileştirilmesi için katkıda bulunmak istediğini vurguladı.

55 MİLYON TON ENKAZ VAR

Gazze'de yaklaşık 55 milyon ton enkaz olduğunu belirten UNDP, ilk temizleme çalışmalarında enkazdan en az üç cansız bedenin çıkarıldığını ifade etti. Bu sayının artması tahmin ediliyor.

Öte yandan El Cezire muhabirinin aktardığına göre, Gazze nüfusunun büyük bir kısmı her şeyini kaybetmiş, aç ve muhtaç durumda. Öte yandan bölgede elektrik, su ve yerleşim yeri de yok.

Haberde, Filistinlilerin "Şimdi ne olacak?" diye sorduğu vurgulanıyor ve şu ifadelere yer veriliyor: