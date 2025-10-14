Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İsrail askerleri, ateşkese rağmen Gazze’de sivillere ateş açtı: 6'dan fazla ölü var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Güncelleme:
Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Gazze’de yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail ordusu sivilleri hedef aldı.

Filistin kaynaklarına göre, Gazze’nin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi’nde evlerine dönmeye çalışan sivillere insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlendi. Saldırıda 6 Filistinli hayatını kaybetti.

İSRAİL ORDUSU SALDIRIYI DOĞRULADI

İsrail ordusu, saldırıyı doğruladı ancak öldürülen kişilerin askerlerin çekildiği “Sarı Hat” olarak bilinen bölgeyi geçtiğini iddia etti. Ordudan yapılan açıklamada, “Bölgeye yaklaşmamaları yönünde uyarıda bulunuldu ancak uyarılara rağmen ilerlemeye devam ettiler” denildi.

ATEŞKES İHLALİ TEPKİSİ

Filistinli kaynaklar ise ateşkesin açıkça ihlal edildiğini ve saldırının sivillere yönelik olduğunu belirtti. Yerel basında, olayın Gazze’deki kırılgan ateşkes sürecini tehlikeye attığı yorumları yapıldı.

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
