Japonya'da 4 kişiyi öldüren meclis üyesinin oğluna idam cezası!

2023 yılında Japonya'nın Nakano Eyaleti Yerel Meclisi Üyesi Aoki Masamiçi'nin en büyük oğlu Aoki Masanori,Nakano kentinde yürüyüş yapan iki kadını bıçakladı. Acil çağrı üzerine olay yerine gelen iki polis memurunu av tüfeğiyle vuran Masanori hakkında mahkeme, 2'si polis 4 kişiyi öldürmekten idam cezasına çarptırdı.

30 YIL SONRA İLK VAKA

Devlet televizyonu NHK'nin haberine göre, avukatları, Aoki'nin akli dengesinin yerinde olmadığını, bu nedenle cezai sorumluluğu bulunmadığını savundu. Öte yandan savcılar, Aoki'nin cinayetleri işlediği esnada doğru ile yanlışı ayırt edebilecek durumda olduğunu ve cezai sorumluluk taşıyacak kadar akıl sağlığının yerinde olduğunu ifade etti. Olay, Japonya'da 30 yılı aşkın sürenin ardından birden fazla polis memurunun vurulduğu ilk vaka olarak kayıtlara geçti.

POLİS MEMURLARINA AV TÜFEĞİYLE SALDIRDI

Şu anda 34 yaşında olan Masanori Aoki, Nakano kentinde yürüyüş yapan iki kadına, hakkında kötü konuşulduğuna inandığı için saldırdı. Kamuflaj üniforması, şapka, güneş gözlüğü ve maske taktığı bildirilen Aoki'nin kadınları tanıyıp tanımadığı ise hala gizemini koruyor. Aoki, olayın ardından acil çağrı üzerine olay yerine gelen iki polis memurunu av tüfeğiyle vurdu. Saldırının ardından Aoki, polise teslim olmadan önce 12 saat boyunca Nakano şehrindeki ailesinin evinde kaldı. Şizofreni nedeniyle "akıl kapasitesinin azaldığı" tespit edilen Aoki için müebbet hapis cezasının daha uygun olduğunu savunuldu.

YASALAR DAHA DA SIKILAŞTIRILDI

Japonya'da silah sahipliği konusunda katı kurallar vardır ve yalnızca sivillerin av tüfeği ve havalı tüfek sahibi olmasına izin verilir. Japonya'da silah satın almak isteyen kişilerin sıkı bir muayene ve ruh sağlığı testlerinden geçmesi gerekir. Dörtlü cinayetin ardından yetkililer, Aoki'nin kullandığı av tüfeği gibi "yarım tüfek" sahibi olmayı zorlaştırmak için yasaları daha da sıkılaştırdı.