Japonya'da şiddetli deprem! 5,7 ile sarsıldılar

Japonya'da şiddetli deprem! 5,7 ile sarsıldılar

Kaynak: Anadolu Ajansı
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Japonya’da merkez üssü Fukushima eyaleti açıklarında olan 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Japonya’da merkez üssü Fukushima eyaleti açıkları olan 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Japonya Meteoroloji Ajansı’ndan (JMA) yapılan açıklamaya göre, yerel saat ile 00.21’de kaydedilen sarsıntı, 50 kilometre derinlikte meydana geldi.

JAPONYA'DA DEPREM: TSUNAMİ RİSKİ VAR MI?

Fukushima’nın yanı sıra, Miyagi, İbaraki ve Tochigi eyaletleri ile başkent Tokyo ve çevresinde şiddetli şekilde hissedilen deprem, tsunami riski oluşturmadı.

İlk belirlemelere göre can ve mal kaybına yol açmayan sarsıntı, depremden etkilenen bölgelerde kısa süreli paniğe neden oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı

