Japonya'da mini araç devrildi! 5 kişi hayatını kaybetti

Devlet televizyonu NHK'nin haberine göre, eyaletin Nabari ilçesinden geçen 165 numaralı kara yolunda hareket halindeki mini araç kontrolden çıkarak devrildi. İhbar sonrası Mie Eyalet Valiliğine bağlı kolluk kuvvetleri ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 1 YARALI VAR

Kazada araçta bulunan 10 ila 30 yaşlarındaki 5 yolcu hayatını kaybetti, 1 yolcu da yaralandı. Mini aracın "kapasitesinden fazla yolcu taşıdığı" için devrildiği saptanırken, kazaya yönelik soruşturma başlatıldı.

Japonya'da azami 4 yolcu ya da 350 kilogram taşıma kapasitesine sahip "kei-car" araçları yasal olarak en küçük motorlu taşıt olarak biliniyor.