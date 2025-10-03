Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Japonya'da mini araç devrildi! 5 kişi hayatını kaybetti

Japonya'da mini araç devrildi! 5 kişi hayatını kaybetti

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Japonya&#039;da mini araç devrildi! 5 kişi hayatını kaybetti
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Japonya'nın Mie eyaletinde "fazla yolcu taşıyan" mini aracın (kei-car) devrilmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybederken olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Devlet televizyonu NHK'nin haberine göre, eyaletin Nabari ilçesinden geçen 165 numaralı kara yolunda hareket halindeki mini araç kontrolden çıkarak devrildi. İhbar sonrası Mie Eyalet Valiliğine bağlı kolluk kuvvetleri ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 1 YARALI VAR

Kazada araçta bulunan 10 ila 30 yaşlarındaki 5 yolcu hayatını kaybetti, 1 yolcu da yaralandı. Mini aracın "kapasitesinden fazla yolcu taşıdığı" için devrildiği saptanırken, kazaya yönelik soruşturma başlatıldı.

Japonya'da azami 4 yolcu ya da 350 kilogram taşıma kapasitesine sahip "kei-car" araçları yasal olarak en küçük motorlu taşıt olarak biliniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Ümit Karan, Fenerbahçeli 2 futbolcunun adını verdi: Satış listesine koyacaksın!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İsrail'den aktivistlerle ilgili açıklama! ''Süreç zaman alacak'' - Dünyaİsrail'den aktivistlerle ilgili açıklama!Los Angeles'ta petrol rafinerisinde patlama! Bölgeyi alevler sardı, ekipler müdahale ediyor - DünyaPetrol rafinerisinde patlama! Bölgeyi alevler sardıApandisit ağrısı sandı, gerçek bambaşka çıktı! Doktorlar bile şaşkına döndü - DünyaApandisit ağrısı sandı, gerçek bambaşka çıktı! Doktorlar bile şaşkına döndüTayland Başbakanı pilotluk yaptı: Özel uçağıyla organ taşıdı - DünyaTayland Başbakanı pilotluk yaptı: Özel uçağıyla organ taşıdıGüney Kore'de veri merkezi yangını sonrası korkunç intihar! Bir görevli 15. kattan atladı - DünyaGüney Kore'de korkunç intihar! Bir görevli 15. kattan atladıSumud Filosu'na baskın sonrası Trump'tan dikkat çeken açıklama! "Gazze'den fazlasına ulaşacağız" - DünyaTrump'tan dikkat çeken açıklama! "Gazze'ye ek olarak...''
Sonraki Haber Yükleniyor...