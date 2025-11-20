HABER MERKEZİ
BM zirvesinde yangın! Brezilya'da korku dolu anlar yaşandı
Brezilya’daki Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 30. Taraflar Konferansı’nın düzenlendiği alanda bulunan bir pavilyonda yangın çıktı. Alevler, eski bir havaalanı olan mekanın örtüsünde delik açtı. Brezilya hükümeti, yangının kontrol altına alındığını ve kimsenin yaralanmadığını açıkladı.
Özetle
Dünya az önce
Birleşmiş Milletler iklim görüşmeleri COP30, Brezilya'da düzenli gerçekleştiği mekan olan toplantı salonunda çıkan yangın nedeniyle tahliye edildi.
- Yangın, eski bir havaalanı olan mekanın örtüsünde delik açtı.
- Kimsenin yaralanmadığı, yangının kontrol altına alındığı açıklandı.
- Yangının sebebi henüz bilinmiyor.
Birleşmiş Milletler iklim görüşmeleri COP30, Brezilya’nın Belém kentindeki toplantı salonunda çıkan yangın nedeniyle tahliye edildi.
ALEVLER PANİĞE YOL AÇTI
BBC'den edinilen bilgilere göre salonun bir bölümünde dumanlar görüldü itfaiye araçları hızla olay yerine sevk edildi.
Brezilya hükümeti, yangının kontrol altına alındığını ve kimsenin yaralanmadığını açıkladı.
Alevler, eski bir havaalanı olan mekanın örtüsünde delik açtı.
Yangının sebebi henüz bilinmiyor.
Yüzlerce kişi, yüksek sıcaklık ve nem altında dışarıda yere oturmuş ya da plastik sandalyelerde bekledi.
