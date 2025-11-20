Brezilya’daki Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 30. Taraflar Konferansı’nın düzenlendiği alanda bulunan bir pavilyonda yangın çıktı. Alevler, eski bir havaalanı olan mekanın örtüsünde delik açtı. Brezilya hükümeti, yangının kontrol altına alındığını ve kimsenin yaralanmadığını açıkladı.

Birleşmiş Milletler iklim görüşmeleri COP30, Brezilya’nın Belém kentindeki toplantı salonunda çıkan yangın nedeniyle tahliye edildi.

Brezilya’daki COP30 Zirvesi’nde yangın

ALEVLER PANİĞE YOL AÇTI

BBC'den edinilen bilgilere göre salonun bir bölümünde dumanlar görüldü itfaiye araçları hızla olay yerine sevk edildi.

Brezilya hükümeti, yangının kontrol altına alındığını ve kimsenin yaralanmadığını açıkladı.

Alevler, eski bir havaalanı olan mekanın örtüsünde delik açtı.

Yangının sebebi henüz bilinmiyor.

Yüzlerce kişi, yüksek sıcaklık ve nem altında dışarıda yere oturmuş ya da plastik sandalyelerde bekledi.

ak için BM’ye başvurdu.

BATIKAN ALTAŞ

Haberle İlgili Daha Fazlası