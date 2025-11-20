Kocaeli'de otizmli Ertuğrul Şenol, bisikletle dolaşırken bir fırının odunluğuna baktığı için iş yeri çalışanı Y.D. tarafından oduna darbedildi. Şenol hastaneye kaldırılırken, şüpheli tutuklandı.

Kahreden olay 16 Kasım'da Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yaşandı. Yüzde 85 otizmli ve epilepsi hastası Ertuğrul Şenol (32), bisikletle dolaştığı sırada bir fırının odunluğuna baktı.

İddiaya göre, Şenol'un odunluğa baktığını gören iş yeri çalışanı Y.D., Şenol'u zorla içeri sokarak odunla darbetti.

Vicdanları sarsan saldırı! Savunmasız otizmli gence odunla işkence

Şüphelinin vücudunun çeşitli yerlerine vurduğu şahsı daha sonra iş yerinden sokağa attığı öne sürüldü. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Şenol'un kafasına 6 dikiş atılarak, kolu alçıya alındı. Aile, şüpheli hakkında şikayetçi oldu.

Gözaltına alınan fırın çalışanı Y.D., emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Vicdanları sarsan saldırı! Savunmasız otizmli gence odunla işkence

"AĞABEYİMİ TANIYAMADIM"

Öte yandan gencin kardeşi yaşananları şu cümlelerle anlattı:

"Babam umredeydi. Polisler babama ulaşmış, o da beni aradı. Hastaneye vardığımızda ağabeyimi tanıyamadım. Kafasında yarılma, kolunda büyük bir ödem, sırtında ve bacaklarında kocaman morluklar vardı. Doktorlar gözetiminde saatlerce hastanede kaldık. Bu bir tokat, yumruk değil; bildiğiniz cinayete teşebbüs"

Vicdanları sarsan saldırı! Savunmasız otizmli gence odunla işkence

"VİCDANI OLAN BUNU YAPMAZ"

Şenol, şüphelinin kendince sebepler uydurduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Biz polisten bir açıklama alamadık. Şahıs da şikayetçi olmuş. 'Odunluğuma mı girdi?' diye düşünmüş olabilir ama böyle bir şey saldırı nedeni olamaz. Ağabeyimin üzerinde bir tane bile karşı darbe yok. Savunmasız bir otizmli yetişkine odunla 12-13 kez vurmak ne demek? Vicdanı olan insan böyle bir şey yapmaz."

ÇAĞLA ÇAĞLAR

Haberle İlgili Daha Fazlası