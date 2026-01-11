Barcelona Real Madrid canlı yayın hangi kanalda, Arda Güler oynayacak mı? İşte muhtemel ilk 11!
El Clasico, bu kez İspanya Süper Kupası finalinde Cidde’de sahne alıyor. Barcelona ve Real Madrid, 2026 sezonunun ilk büyük kupasını kazanmak için Kral Abdullah Spor Şehri Stadyumu’nda kozlarını paylaşacak. Barcelona Real Madrid hangi kanalda, Arda Güler oynayacak mı? İşte muhtemel ilk 11 ve canlı yayın kanal bilgileri...
Barcelona Real Madrid hangi kanalda, Arda Güler oynayacak mı merak konusu. Katalan ekibi Barcelona, Hansi Flick yönetiminde son yıllardaki başarılı performansını sürdürerek kupayı müzesine götürmeyi hedeflerken; Real Madrid, Xabi Alonso’nun önderliğinde 14. zaferini kazanarak farkı kapatmak istiyor.
BARCELONA REAL MADRİD CANLI YAYIN HANGİ KANALDA?
İspanya Süper Kupası finali Barcelona-Real Madrid maçı S Sport Plus üzerinden canlı takip edebilecek. Canlı yayın şifreli ekranlara gelecek.
BARCELONA REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Barcelona ile Real Madrid arasındaki Süper Kupa finali 11 Ocak 2026 Pazar günü saat 22.00’de başlayacak.
ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?
Milli futbolcumuz Arda Güler, Real Madrid’in yarı finaldeki başarılı performansının ardından finalde yedek olarak sahaya çıkması bekleniyor. Xabi Alonso’nun taktiğine göre Arda, maçın ilerleyen dakikalarında oyuna dahil olabilir.
Bu sezon Real Madrid formasıyla 27 maçta süre alan Arda, 3 gol ve 8 asistlik katkı sağladı.
BARCELONA REAL MADRİD MUHTEMEL İLK 11
Barcelona: J. García, Kounde, Cubarsi, E. García, Balde, Pedri, F. de Jong, Yamal, Raphinha, Fermin, F. Torres
Real Madrid: Courtois, Valverde, Asencio, Huijsen, Carreras, Camavinga, Tchouaméni, Bellingham, Rodrygo, Mbappé, Vinicius Jr