İzmit’te 2007’de çöpte bulunan yeni doğmuş bebeğin ölümüne ilişkin sır perdesi, yıllar sonra DNA ve parmak izi eşleşmesiyle aralandı. Şüpheli anne E.N.Ö.'nün itirafı ise tüyler ürpertti.

Edinilen bilgilere göre, 27 Mayıs 2007’de İzmit’in Yahyakaptan Mahallesi’nde çöp konteynerinde göbek bağı kesilmeden bırakılmış bir bebek cansız halde bulunmuştu.

Yıllarca faili meçhul kalan olayla ilgili yapılan yeniden incelemelerde, bebeğin ölümünden sorumlu kişinin kendi annesi E.N.Ö. olduğu belirlendi.

18 yıllık sır çözüldü... Yeni doğan bebeğini öldüren annenin itirafı kan dondurdu

18 YIL ÖNCEKİ PARMAK İZİNDEN BULUNDU

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 18 Kasım günü Sakarya'nın Sapanca ilçesinde düzenlediği operasyonla şüpheliyi yakaladı.

Yakalanan şüpheli, İstanbul Adli Tıp Kurumu Müdürlüğü'nde yapılan DNA eşleştirme işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. E.N.Ö., sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. 18 yıl önce olay yerinde bulunan parmak izi delilinden yola çıkılarak şüphelinin kimliğinin tespit edildiği öğrenildi.

ANNEDEN KORKUNÇ İTİRAF!

Olayı itiraf eden kadının, "O dönem çok fazla alkol kullanıyordum. Yalnız yaşıyordum ve birden fazla erkek arkadaşım vardı. Alkolün etkisiyle hangi ilişkiden hamile kaldığımı bilmiyorum. Hamile olduğumu kimseye söylemedim.

O gün lavaboya gittiğimde kanamam başladı, bebek orada düştü. Kucağıma aldığımda yaşamıyordu. Çok korktum. Bebeği bir bavula koyup çöpe attım. Yıllardır bunun yüküyle yaşıyorum" dediği ileri sürüldü.

