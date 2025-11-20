İstanbul Esenyurt'ta evinde baygın halde bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 13 yaşındaki Eren Yılgın, son yolculuğuna uğurlandı. Eren'in yediği dönerden dolayı hayatını kaybettiği iddia edilirken, sipariş verdiği restoranın ruhsatsız çıktığı ve mühürlendiği öğrenildi.

İstanbul'un Esenyurt ilçesi Hürriyet Mahallesinde dün saat 19.00 sıralarında işten eve gelen anne Ayten Yılgın, 13 yaşındaki oğlu Eren Yılgın'ı baygın halde buldu. Hastaneye kaldırılan çocuk, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

13 yaşındaki Yılgın, bugün sevenleri ve ailesinin gözyaşları eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.

'DÖNERDEN ZEHİRLENDİ' İDDİASI

Babasının sipariş verdiği döneri yedikten sonra hayatını kaybettiği öğrenilen Yılgın'ın, zehirlenmiş olabileceği iddiası üzerine dönerciden numune alındığı öğrenildi. Kesin ölüm nedeni ise Adli Tıp Kurumu raporu sonrasında ortaya çıkacak.

Cenazede konuşan Eren Yılgın'ın amcası Sabahattin Yayla, "Kimseyi suçlamak istemiyoruz. Babası döner söylemiş, döneri yedikten sonra hayatını kaybetmiş olduğunu biliyoruz. Adli Tıp Kurumu'nun raporunu bekliyoruz" dedi.

RESTORAN RUHSATSIZ ÇIKTI

13 yaşındaki Eren'in ölüm nedeni henüz belirlenemezken, en son yemek yediği restoranın ruhsatı olmadığı ortaya çıktı.

Yapılan incelemenin ardından restoran belediye ekipleri tarafından mühürlendi.

