Esenyurt'ta aldatıldığı iddia edilen öfkeli kadın, sevgilisi olduğu öne sürülen erkeğe ve yanındaki kadına küfürler ederek saldırdı. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Dün akşam saatlerinde Esenyurt ilçesi Piri Reis Mahallesinde iki kadın ve bir adam arasında aldatma meselesinden dolayı çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Aldatıldığı öne sürülen kadın, erkek arkadaşı ve yanındaki kadına küfürler ederek saldırdı.

O ANLAR GÖRÜNTÜLENDİ

Çevredeki vatandaşların güçlükle sakinleştirdiği kadın bir süre sonra olay yerinden ayrılırken, yaşanan o anlar çevredekiler tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

MAHMUT EKİNCİ

