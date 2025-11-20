Esenyurt'ta ilginç hırsızlık! Balkona tırmanıp cins kediyi çaldı
İstanbul Esenyurt'ta bir şahsın aracıyla geldiği sokakta bir dairenin balkonundaki cins kediyi çaldığı anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Dün Esenyurt Fatih Mahallesi'nde balkonda cins kediyi gören bir şahıs, aracının dörtlülerini yakarak sokakta durdu. Bir süre sonra balkona tırmanan adam, kediyi ensesinden yakalayarak aldı.
Yerde sakinleştirdiği kediyi kucağına alan şahıs, aracına binerek olay yerinden ayrıldı. Görenlere 'pes' dedirten kedi hırsızlığı çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
