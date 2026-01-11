Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 43 şirkete lisans verdi. EPDK, aynı zamanda 10 şirketin lisansını da sonlandırdığını duyurdu. EPDK, Aralık ayında ise 21 şirkete lisans vermişti.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), yeni bir karar aldı. EPDK'nin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı. EPDK, 43 şirkete lisans verirken 10 şirketin lisansını sonlandırdı.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre; elektrik piyasasında 7 toplayıcı lisansı, 16 üretim lisansı, 6 tedarik lisansı ve 5 şarj ağı işletmeci lisansı verildi.

EPDK duyurdu! 43 şirkete lisans verildi, 10 şirketin lisansı sonlandırıldı

10 ŞİRKETİN LİSANSI SONLANDI

Aynı piyasada 7 şirketin üretim lisansı sonlandırıldı ya da iptal edildi, 3 firmanın da şarj ağı işletmeci lisansı sona erdirildi. Petrol piyasasında 6 şirkete ihrakiye teslimi, 1 firmaya dağıtıcı, 1 firmaya madeni yağ, 1 firmaya da depolama lisansı verildi. Aynı piyasada bir firmanın da madeni yağ lisansı uzatıldı.

21 ŞİRKETE DAHA LİSANS VERMİŞTİ

EPDK, daha önce de 6 Aralık’taki kararında 21 şirkete lisans vermişti. Buna göre, elektrik piyasasında 7 toplayıcı lisansı, 11 üretim lisansı ve 2 şarj ağı işletmeci lisansı verilmiş, 2 şirketin üretim lisansı sonlandırılmış, 2 şirketin üretim lisansı da iptal edilmişti. Petrol piyasasında 1 şirkete ihrakiye teslimi lisansı verilirken 1 şirketin mevcut iletim lisansı süresi uzatılmıştı.

