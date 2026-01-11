Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminleri yakından takip ediliyor. Vatandaşlar ''Yarın kar yağacak mı, İstanbul'da kar var mı?'' merak ederken kar yağması beklenen iller de MGM tarafından duyuruldu. İşte 12 Ocak kar yağacak iller listesi...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kuvvetli yağış ve fırtına beklentisi nedeniyle 53 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Uyarı verilen iller arasında; Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Isparta, İzmir, Karaman, Kars, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Manisa, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Şırnak, Trabzon, Tunceli, Van, Yozgat bulunuyor.

YARIN KAR YAĞACAK MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre 12 Ocak Pazartesi günü ülke genelinde soğuk hava etkisini artırıyor. Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgası sebebiyle yüksek kesimlerde yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Yarın İstanbul dahil birçok ilde kar yağışı bekleniyor. Pazartesi sabah saatlerinden itibaren soğuyan hava ile birlikte gece ve sabahın ilk saatlerinde kar yağışı etkisini artıracak.

İSTANBUL’DA KAR YAĞACAK MI?

İstanbul için yapılan tahminlerde 12 Ocak Pazartesi günü kar yağışı beklentisi gündeme geldi. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, kentte pazar gecesi başlayacak soğuk havanın pazartesi boyunca etkili olacağını ve kar yağışının aniden bastırabileceğini ifade etti.

12 OCAK KAR YAĞACAK İLLER LİSTESİ

Afyonkarahisar

Ağrı

Ardahan

Artvin

Aydın

Balıkesir

Bartın

Batman

Bayburt

Bilecik

Bingöl

Bitlis

Bolu

Bursa

Çanakkale

Denizli

Diyarbakır

Düzce

Edirne

Erzincan

Erzurum

Eskişehir

Giresun

Gümüşhane

Hakkari

Iğdır

İstanbul

İzmir

Karabük

Kars

Kastamonu

Kırklareli

Kocaeli

Kütahya

Manisa

Muğla

Muş

Rize

Sakarya

Siirt

Şırnak

Tekirdağ

Trabzon

Tunceli

Uşak

Van

Yalova

Zonguldak

