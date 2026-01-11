Yarın kar yağacak mı, İstanbul'da kar var mı? 12 Ocak kar yağacak iller listesi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminleri yakından takip ediliyor. Vatandaşlar ''Yarın kar yağacak mı, İstanbul'da kar var mı?'' merak ederken kar yağması beklenen iller de MGM tarafından duyuruldu. İşte 12 Ocak kar yağacak iller listesi...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kuvvetli yağış ve fırtına beklentisi nedeniyle 53 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Uyarı verilen iller arasında; Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Isparta, İzmir, Karaman, Kars, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Manisa, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Şırnak, Trabzon, Tunceli, Van, Yozgat bulunuyor.
Peki, Yarın kar yağacak mı, İstanbul'da kar var mı? İşte 12 Ocak kar yağacak iller listesi...
YARIN KAR YAĞACAK MI?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre 12 Ocak Pazartesi günü ülke genelinde soğuk hava etkisini artırıyor. Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgası sebebiyle yüksek kesimlerde yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Yarın İstanbul dahil birçok ilde kar yağışı bekleniyor. Pazartesi sabah saatlerinden itibaren soğuyan hava ile birlikte gece ve sabahın ilk saatlerinde kar yağışı etkisini artıracak.
İSTANBUL’DA KAR YAĞACAK MI?
İstanbul için yapılan tahminlerde 12 Ocak Pazartesi günü kar yağışı beklentisi gündeme geldi. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, kentte pazar gecesi başlayacak soğuk havanın pazartesi boyunca etkili olacağını ve kar yağışının aniden bastırabileceğini ifade etti.
12 OCAK KAR YAĞACAK İLLER LİSTESİ
Afyonkarahisar
Ağrı
Ardahan
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bartın
Batman
Bayburt
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Bursa
Çanakkale
Denizli
Diyarbakır
Düzce
Edirne
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Iğdır
İstanbul
İzmir
Karabük
Kars
Kastamonu
Kırklareli
Kocaeli
Kütahya
Manisa
Muğla
Muş
Rize
Sakarya
Siirt
Şırnak
Tekirdağ
Trabzon
Tunceli
Uşak
Van
Yalova
Zonguldak