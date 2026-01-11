Anadolu Ajansı
İzmir'de feci iş kazası! Başına demir düşen işçi öldü
İzmir’in Aliağa ilçesindeki Gemi Söküm Tesisleri’nde söküm çalışmaları yapılırken üzerine demir parça düşen 46 yaşındaki işçi Salih Ataman hayatını kaybetti.
Aliağa Gemi Söküm Tesisleri'ndeki söküm çalışmaları sırasında işçi Salih Ataman'ın (46) üzerine demir parça düştü.
OLAY YERİNDE CAN VERDİ
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Ataman'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
ÖNERİLEN HABERLER
GÜNDEM
İş kazası geçiren genç 12 ameliyatla sağlığına kavuştu
Bizi Takip Edin
YORUMLAR