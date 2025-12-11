Çin’in Jinan kentinde fabrikada çalışan kadın bir işçinin saçının makineye sıkışması sonucu kafa derisi ve sol kulağı koptu. Korkunç kazanın ardından acil ameliyata alınan kadının kulağı, ayak bileğinin etrafındaki damarların ciddi şekilde hasar görmesi sebebiyle sağ ayağına dikildi. İlginç olay, sosyal medyada hızla yayılırken, kullanıcılar da şaşkınlığını gizleyemedi.

Dehşete düşüren olay, Çin’in Jinan kentinde bir fabrikada meydana geldi. Genç kadının saçının bir makineye sıkışması sonucu kafa derisi yırtıldı ve sol kulağı koptu.

İş kazasında kopan kulağı ayağına dikildi: Görenler neye uğradığını şaşırdı

KULAĞI AYAĞINA DİKİLDİ

Olaydan sonra hastaneye götürülen kadın hemen ameliyata alındı. Ameliyatı gerçekleştiren Dr. Qiu Shenqiang, kopan kulağın çevresindeki damarların ağır biçimde zarar gördüğünü söyleyerek, kan dolaşımını sürdürebilmek için kulağı deri ve damar yapısı daha uygun olan ayağına nakletmeye karar verdi.

Mirror’un haberine göre heterotopik greftleme adı verilen bu yöntem sayesinde kulağı geçici olarak ayağına yerleştirilen kadın işçinin, yaklaşık beş aylık yoğun tedavi sürecinin ardından kulağı yeniden asıl yerine nakledildi.

Yaşadığı olay karşısında gözyaşlarına boğulan kadın, sağlık ekibine teşekkür etti. İlginç olay, sosyal medyada hızla yayılırken, kullanıcılar da şaşkınlığını gizleyemedi.

