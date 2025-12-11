Yedisu fayının 240 yıldır kırılmadığını hatırlatan uzman isim, 6 ili büyük deprem riski için uyardı. Yedisu, Ovacık ve Nazımiye faylarının birlikte kırılması durumunda Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş, Erzincan, ve Erzurum'da en az 7.5 büyüklüğünde bir deprem yaşanabileceği öngörülüyor. İşte Yedisuyu fayının risk taşıdığı bölgeler…

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde meydana gelen 4,2'lik deprem sonrasında uzman isimlerden bölgenin büyük depremi tetikleyeceğine ilişkin uyarılar gelmişti.

Doç. Dr. Alper Polat, Tunceli depreminin ardından kritik uyarılar yaptı. Depremin risk taşıyan Yedisu fayına yakın bir bölgede meydana geldiğini belirten Polat, "Bu fay kırıldığı takdirde yaklaşık 6 ilimizin ciddi şekilde etkileneceğini düşünüyoruz" diyerek uyardı.

Tunceli 4.2'lik depremle sallandı

75 KİLOMETRELİK BÖLGEDE KIRILMA YOK

Bölgede uzun süredir büyük bir kırılma olmadığına dikkat çeken Polat şunları söyledi:

Yedisu fayı bizi endişelendiren faylardan bir tanesidir. 6 Şubat depremlerinde Doğu Anadolu fayının çok büyük bir kısmı kırılmıştı. Öncesinde de Elazığ ve Bingöl depremiyle bu bölgedeki fayın belli bölümleri kırılmıştı ancak Yedisu fayı bölgesi yani yaklaşık 75 kilometre uzunluğundaki bölgede bir kırılma meydana gelmedi.

“DEPREM RİSKİ ÇOK YÜKSEK”

Yedisu fayının her iki ucunda ciddi bir enerji birikmesi meydana geldiğini belirten Polat “Bu fay üzerinde en son büyük deprem 1784 yılında meydana gelmiş. Fayın deprem periyodunun da ortalama 200-250 yıl arasında olduğu biliniyor. Dolayısıyla 1784'ten günümüze 240 yıl geçmiş ve fayın ömrü bilimsel olarak tamamlanmış durumda. Her iki uçtan da ciddi enerji birikimleri de meydana geldiği için bu fayın büyük bir deprem oluşturma riski çok yüksek” dedi.

6 il için en az 7.5 büyüklüğünde deprem uyarısı

6 İL İÇİN KRİTİK UYARI

Polat bu riskten Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş, Erzincan, ve Erzurum'un ciddi olarak etkileneceğini söyledi.

Tunceli'nin yalnızca Yedisu değil Ovacık ve Nazımiye faylarının durumu nedeniyle de çoklu kırılma ihtimalinin olduğunu söyleyen Polat, bölgeye dikkat çekti.

Yedisu kırılırsa Ovacık ve Nazımiye fayını da kırabilir

“EN AZ 7,5 BÜYÜKLÜĞÜNDE”

Doç. Dr. Polat, 3 fayın kırılması durumunda Tunceli bölgesinin en az 7.5’lik deprem etkisi taşıdığını belirterek şunları söyledi:

Bu fay kırıldığı takdirde yaklaşık 6 ilimizin ciddi şekilde etkileneceğini düşünüyoruz. Bunlar; Bingöl, Tunceli, Erzincan, Erzurum'un bir bölümü, Muş ve Elazığ. Tunceli için farklı senaryolar söz konusu çünkü sadece Yedisu fay hattının kırılmasıyla ilimiz elbette etkilenecektir ancak, Yedisu fayı gibi Ovacık ve Nazımiye fayları da periyodik ömrünü doldurmuş durumda. Bizim endişemiz, Yedisu fayıyla beraber diğer fayların da birlikte kırılması. Bu durum yaşanırsa ilimizde beklenenden daha yüksek büyüklükte bir deprem olma ihtimali oldukça yüksek. Aynı anda 3 fayın kırılması durumunda en az 7,5 büyüklüğünde bir deprem bekleniyor.

