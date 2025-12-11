Adana’da bir kadının “Valilikte çalışıyorum” bahanesi ile esnafı dolandırdığı iddia edildi. Kadına yatak odası takımı, televizyon, kahve makinesi satan esnaf, 90 bin liraya yakın ödemeyi alamadıklarını iddia ederek tepki gösterdi.

Adana’nın Seyhan ilçesindeki Kocavezir İş Merkezi'ndeki bir dolandırıcılık iddiası ortalığı karıştırdı.

İddiaya göre, G.K. isimli bir kadın kendisini esnafa ‘Adana Valiliği'ne bağlı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nde çalışıyorum' diyerek tanıttı.

G.K., mobilyacıdan 78 bin lira değerinde yatak odası takımı, başka bir iş yerinden ise 20 bin lira değerinde televizyon ve kahve makinesi aldı.

Parasını alamayan dolandırılan esnaf Mustafa Kemal Yanarkaya

"KLİMACILARI DA DOLANDIRDI" İDDİASI

Esnafı ‘Birazdan paranızı göndereceğim' diyerek esnafı evinden gönderen G.K., kapısına gelen esnafa kapıyı açmadı.

Apartman sakinleri komşuları olan G.K. için "Kadın kapıyı açmaz, geçen klimacıları da dolandırmış. 4 klima almış, para vermemiş. Klimacılar gelip gidiyor" yorumunu yaptı.

78 bin liralık ürünün parasını geri alamadı

“78 BİN LİRA MAĞDURİYETİ VAR”

Karakola giderek G.K.'den şikayetçi olan Mustafa Kemal Yanarkaya, şunları söyledi:

Mobilyacı arkadaştan yatak odası takımı alıp yanıma geldiler. Televizyon ve kahve makinesi aldılar. İki ürünün değeri 20 bin lira. Biz ürünleri teslim ettik ve paranızı göndereceğiz dediler ancak para gelmedi. Evine gittim, kapıyı çaldım ve kapıyı açmadı. Bu sırada mercekten ben gördüm oğulları vardı evde ve onlara ‘Susun' diyerek el kol işareti yaptı. Benim 20 bin lira, mobilyacı arkadaşımın 78 bin lira mağduriyeti var.

Karakola giderek şikayetçi oldular

“SATMASIN DİYE APARTMANDA BEKLEDİM”

G.K.'nin cep telefonunun 2 gündür kapalı olduğunu belirten Yanarkaya, şöyle konuştu:

Paramızı vermediği için karakola gittim, yazılı beyanımı da verip şikayetçi oldum. Sabah erken saatlerde de gittim, malımızı satmasın diye apartmanda bekledim ama yine evden çıkmadı.

