İngiltere’nin Salisbury şehrinde yaşayan 29 yaşındaki Rebecca Louise Love, ayaklarında başlayan karıncalanma hissini başlarda önemsemese de, şikayeti giderek günlük hayatını etkilemeye başladı. Durumu giderek kötüleşen iki çocuk annesi, başvurduğu hastaneden ağrı kesici verilerek eve gönderildi. Ertesi gün uyandığında belden aşağısını hareket ettiremeyen kadın hayatının şokunu yaşadı.

İngiltere’nin Salisbury şehrinde yaşayan 29 yaşındaki Rebecca Louise Love, bir hafta boyunca devam eden bacaklarındaki karıncalanma hissini başlarda önemsemedi. Ancak gitgide koltuktan kalkamadığını, adım atamadığını ve hatta ayakta duramadığını fark eden kadın, acil bir şekilde hastaneye gitti.

Ayaklarındaki karıncalanmayı önemsemedi! Sabah uyandı, aldığı teşhisle yıkıldı

SABAH UYANDI, NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI

Yapılan tetkiklerin ardından ağrı kesici verilerek eve gönderilen kadın, ertesi sabah uyandığında belden aşağısını hareket ettiremediğini fark etti. Kısa zaman içinde yüzü de uyuşan Love, konuşamamaya ve yutkunamamaya başladı.

SİNİR SİSTEMİ ÜZERİNDE ETKİLİ

Bu kez ambulansla hastaneye kaldırılan iki çocuk annesine ,Guillain-Barré Sendromu (GBS) teşhisi konuldu. Bu nadir hastalık, sinir sistemi üzerinde etkili olup hareket, his, kalp atışı ve solunumu doğrudan etkileyebiliyor. Hastalık genellikle ayak ve bacaklarda görülen belirtilerle başlıyor ve hızla vücuda yayılıyor.

Ayaklarındaki karıncalanmayı önemsemedi! Sabah uyandı, aldığı teşhisle yıkıldı

Acil bir şekilde yoğun bakıma alınan kadına oksijen tüpü takıldı. Sekiz hafta boyunca serumla beslenen kadın, bu süreçte fizyoterapi desteğiyle yeniden yürümeyi öğrendi. Günlük aktivitelerini yaparken hala zorlandığını belirten Love, “Sık sık ağrı çekiyorum ve ayaklarımda sürekli karıncalanma olduğu için tam olarak hissedemiyorum," şeklinde konuştu.

İki çocuk annesi Love, hastaneden taburcu edilse de tedavisi devam ediyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası