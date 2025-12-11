Maltepe’de bir kargo çalışanı sabah işe gitmek için bindiği aracında ölü bulundu. Kesin ölüm nedeni araştırılırken, 70 yaşındaki adamın KOAH hastası olduğu ve yalnız yaşadığı öğrenildi.

Olay saat 09.30 sıralarında Girne Mahallesi Doğuşkent Caddesi üzerinde bulunan bir otoparkta meydana geldi. Sabah işe gitmek için araca gelen ve şoför koltuğuna oturan N.C'i (70) hareketsiz görenler durumu sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede şahısın öldüğünü tespit etti. Yapılan incelemelerin ardından ölen şahsın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Mahalle sakinlerinden Azmi Kahraman, araç içerisinde bir kişinin ölü bulunduğunu ifade ederek, "Yoğun bir kalabalık gördük. Öğrendik ki kargo çalışanı bir kişi araç içerisinde hayatını kaybetmiş. Sanırım sabah işine gidecekti. KOAH hastası olduğu söyleniyor. Yalnız yaşıyormuş bir kızı varmış. Tanıdık biri değilmiş, bu civarda bir yere yeni taşınmış. Arabanın içerisinde kendiliğinden ölmüş" dedi.

