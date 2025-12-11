ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Venezuela kıyılarında yaptırım uygulanan bir petrol tankerine el koyduğunu doğruladı. Trump, Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro’nun ABD’ye yönelik düşmanca bir tutum sergilediğini belirterek, "Aklını başına toplamazsa sıradaki o olacak" uyarısında bulundu. Öte yandan ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, operasyon anına ilişkin görüntüleri yayınladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da yapılan bir yuvarlak masa toplantısının ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı. ABD Sahil Güvenlik Kuvvetleri’nin Venezuela açıklarında bir petrol tankerine el koyduğuna yönelik iddiaları doğrulayan Trump, "Olanı görüyorsunuz ve muhtemelen fotoğrafları yayınlamışlardır ya da yakında yayınlayacaklardır. Bunu daha sonra ilgili kişilerle değerlendireceksiniz, ancak gemiye el konulmasının oldukça geçerli bir nedeni vardı" dedi.

"AKLINI BAŞINA TOPLAMAZSA SIRADAKİ O OLACAK"

Trump, Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro’nun ABD’ye yönelik düşmanca bir tutum sergilediğini belirterek, "Aklını başına toplamazsa sıradaki o olacak" uyarısında bulundu.

ABD’den Venezuela açıklarında tarihi baskın! Dev petrol tankerini böyle ele geçirdiler

El konulan tankerin kime ait olduğu sorusuna "Bu bilgiyi daha sonra öğreneceksiniz" cevabını veren Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile 2’nci bir telefon görüşmesi yapıp yapmadığı sorusu karşısında ise "Hayır" ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Venezuela açıklarındaki bir petrol tankerine el konulduğunu doğrulamasının ardından, ABD Adalet Bakanı Pam Bondi’den konuyla ilgili açıklama geldi.

ABD’den Venezuela açıklarında tarihi baskın! Dev petrol tankerini böyle ele geçirdiler

Sosyal medya platformu X üzerinden bir paylaşım yapan Bondi, ABD Sahil Güvenlik Kuvvetleri ve ABD Savunma Bakanlığı'nın desteğiyle, yaptırımlara rağmen Venezuela ve İran'dan petrol taşımak için kullanılan bir ham petrol tankerine el konulduğunu söyledi. El konulan tankerin yabancı terör örgütlerini destekleyen yasadışı petrol nakliye ağında yer aldığı için yıllardır ABD tarafından yaptırımlara tabi tutulduğunu hatırlatan Bondi, "Venezuela açıklarında gerçekleştirilen bu el koyma işlemi güvenli ve emniyetli bir şekilde tamamlandı. Yaptırım uygulanan petrolün nakliyesini önlemek için İç Güvenlik Bakanlığı ile birlikte yürüttüğümüz soruşturma devam ediyor" ifadelerini kullandı.

ABD’den Venezuela açıklarında tarihi baskın! Dev petrol tankerini böyle ele geçirdiler

"KANUNLARI ÇİĞNEYENLERİ BULAMAYACAĞIMIZ YER YOK"

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem ise, yaptırımlara rağmen yabancı terörist örgütleri desteklemek amacıyla Venezuela ve İran'dan petrol taşıyan bir ham petrol tankerine el konulduğunu belirterek, "Ülkemize yönelik tehdit oluşturan veya kanunları çiğneyenleri karada veya denizde bulamayacağımız hiçbir yer yok" açıklamasında bulundu. FBI Direktörü Kash Patel de, el konulan tankerin yabancı terörist örgütleri destekleyen yasadışı bir nakliye ağının parçası olduğunu yineleyerek, operasyona katkı sağlayan tüm ABD güvenlik birimlerine teşekkür etti.

Haberle İlgili Daha Fazlası