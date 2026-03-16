Ramazan Bayramı’nda mesai yapan bir işçi, ne kadar ücret alacak? Bayram mesaisi hafta sonuna denk geldiğinde ücret miktarı değiyor mu? Mesai ücreti nasıl hesaplanır? İşte bayram mesailerine dair merak edilenler…

Ramazan Bayramı’na sayılı günle kala, bayram mesaisinin ne kadar olacağı, nasıl hesaplanacağı konuları merak konusu oldu.

Bayramda mesai yaparak çalışacak olanlar “Mesai ücreti nasıl hesaplanıyor?”, “Bayramın hafta sonuna denk gelmesi hesaplamayı nasıl değiştirecek?”, “Bayram mesaisine kalanlar ne kadar ücret alacak?” soruların cevap aramaya başladı. İşte merak edilen soruların cevapları…

NASIL HESAPLANIR?

Sabah’tan Önder Yılmaz’ın haberine göre, bayram mesai ücreti iki yevmiye yani günlük ücretin iki katı olarak hesaplanıyor. Bayram mesaisi için çalışanın aylık brüt maaşı 30'a bölünür, günlük brüt ücret hesaplanır ve 2 ile çarpılır. Bu işlem sonrasında bayram mesai ücreti ortaya çıkar.

İKİ KATI OLARAK ÖDENİR

Bayram mesaisi ücreti, normal mesai ücretinin iki katı olarak ödenir. Bayramda bir gün çalışana 1.101 TL'lik normal yevmiyesine, 1.101 TL ek bayram mesaisi ödemesi yapılır. Hafta sonuna denk gelmesi halinde bayram mesaisi yüzde 50 daha fazla, 2.5 kat yevmiye olarak ödenir.

Buna göre bu Ramazan Bayramı, hafta sonuna denk geldiği için mesai ücreti 4 bin 954 liraya kadar çıkabilecek.

HAFTA SONU YÜZDE 50 DAHA FAZLA

Bayram mesailerinde hafta içine denk gelen ilk 1.5 günlük ek ödemesi 1.651,50 TL olurken, Cumartesi ve Pazar için ödemeler yüzde 50 zamlı olarak 1.651,50 TL olacak. 3.5 günlük Ramazan Bayramı boyunca çalışan bir asgari ücretli çalışan toplamda 4.954,50 TL ek mesai ücreti almış olacak.

ÇALIŞMAK ZORUNLU MU?

Öte yandan İş Kanunu'na göre işverenler resmi tatillerde personelini çalışmaya zorlayamaz. Bayramda çalışmak personelin onayına bağlıdır. Ancak yapılan iş sözleşmesinde bayramlarda çalışmaya yönelik ifade yer alıyorsa işverenin talebi üzerine bayram mesaisi zorunlu hale gelebilir.

