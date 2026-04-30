Sabıkası kabarık istismarcıya tahliye! 7 yaşındaki çocuğun faili elini kolunu sallayarak çıktı
İzmir Buca’da 7 yaşındaki çocuğa cinsel istismardan yargılanan sabıkalı S.Ç., mahkemece 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Kamera kayıtlarının delil sayıldığı davada, sanığın tahliye edilmesi pes dedirtti. Aile, hukuki mücadeleyi sürdürerek kararı istinafa taşıyacak.
- Olay, Ağustos 2025'te Buca'da 7 yaşındaki E.G.'nin bir işletmede S.Ç. tarafından cinsel istismara uğramasıyla başladı.
- Güvenlik kamerası kayıtları, şüpheli S.Ç.'nin küçük kızı karanlık bir alana çektiğini doğruladı.
- S.Ç., hakkında açılan davada 'Çocuğun Cinsel İstismarı' ve 'Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma' suçlarından yargılandı.
- Sanığın daha önceki çocuk istismarı ve uyuşturucu madde kullanımından sabıka kaydı bulunduğu ortaya çıktı.
- İzmir 18. Ağır Ceza Mahkemesi, sanığa 'Çocuğun Cinsel İstismarı' suçundan 5 yıl hapis cezası verdi ancak 'Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma' suçundan beraatına ve tahliyesine karar verdi.
- Sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve ailenin tahliye kararına itiraz ederek İstinaf Mahkemesi'ne başvuracakları öğrenildi.
İzmir’in Buca ilçesinde Ağuston 2025'te yaşanan olayda, 7 yaşındaki E.G., annesi Ö.G. tarafından su alması için söz konusu işletmeye gönderildi.
İşletmede bulunan S.Ç. (36), küçük kızı "Kasaya gel" diyerek karanlık bir bölüme çağırdı. Çocuğu burada alıkoyarak cinsel istismarda bulunan şüpheli, küçük kıza "Annene söyleme" diyerek baskı kurdu. Olayın ardından korkuyla annesinin yanına koşan küçük E.G.'nin durumu anlatması üzerine aile hemen jandarmaya başvurdu.
GERÇEK KAMERA KAYITLARINDA
Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan S.Ç., suçlamaları reddederek çocuğun kendisine sarıldığını iddia etti. Ancak Buca İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından incelenen güvenlik kamerası kayıtları, gerçeği gözler önüne serdi.
Görüntülerde, şüpheli S.Ç.’nin küçük kızı karanlık ve dışarıdan görülmeyen bir alana çektiği, yaklaşık 2 dakika sonra küçük kızın bu alandan koşarak uzaklaştığı tespit edildi. Elde edilen deliller ve adli görüşme raporları doğrultusunda S.Ç., 5 Ağustos 2025'te tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İLK SUÇU BU DEĞİLMİŞ!
Hazırlanan iddianamede, sanık S.Ç.'nin 'On İki Yaşından Küçük Mağdurların Cinsel İstismarı' ve 'Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma' suçlarından cezalandırılması talep edildi. Soruşturma aşamasında, S.Ç.'nin daha önceden de çocuk istismarı ve uyuşturucu madde kullanımından sabıka kaydı bulunduğu ortaya çıktı.
MAHKEMEDE AĞLADI
Bugün İzmir 18. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında mahkeme heyeti, savunma yaparken ağlayan ve "Çok pişmanım" dediği öğrenilen tutuklu sanık S.Ç. hakkında 'Çocuğun Cinsel İstismarı' suçundan 5 yıl hapis cezası verilirken, 'Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma' suçundan ise beraat kararı verildi. Mahkeme heyeti, sanığa ceza vermesine rağmen şoke edici bir kararla S.Ç.'nin tahliyesine hükmetti.
Duruşmanın ardından sivil toplum kuruluşu temsilcileri, tahliye kararına tepki göstererek, "Bölge Adliye (İstinaf) Mahkemesi'ne itirazlarda bulunacağız. İşimiz sonuna kadar devam edecek" dedi.
Ailenin, sabıkalı sanığın tahliyesine itiraz ederek kararı İstinaf Mahkemesi'ne taşıyacakları öğrenildi. Olayla ilgili hukuki süreç devam ediyor.