KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Fransa ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) arasında haziran ayında imzalanması planlanan Kuvvetler Statüsü Anlaşması'nı (SOFA) sert sözlerle eleştirdi. Ertuğruloğlu "Kimsenin Rum’un hatırına Türkiye ile savaşacak bir ulusal çıkarı yoktur. Boşuna beklenti içindeler" dedi.

Doğu Akdeniz’de tansiyonu yükselten "Kuvvetler Statüsü Anlaşması" (SOFA) tartışmaları sürerken, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu'ndan çok kritik uyarılar geldi. Türkiye Gazetesi İçerik Editörü Oğuzhan Yalçın'a konuşan Ertuğruloğlu, Fransa'nın bölgedeki askerî tahkimatını ve Rum yönetiminin izlediği "uzlaşmaz" politikaları değerlendirdi.

"ANLAŞMA KKTC İÇİN YOK HÜKMÜNDE"

Haziran ayında hayata geçirilmesi beklenen ve Fransız askerî unsurlarının adada kalıcı olarak konuşlandırılmasını öngören anlaşmayla ilgili konuşan Ertuğruloğlu, bu hamleyi bölgedeki güç dengelerini değiştirme çabası olarak nitelendirdi. Bakan Ertuğruloğlu, GKRY’nin böyle bir anlaşma yapma ehliyeti olmadığını vurgulayarak "Bu anlaşma, KKTC ve Kıbrıs Türk halkı açısından yok hükmündedir" ifadesini kullandı.

"KİMSE RUMLAR İÇİN TÜRKİYE'Yİ KARŞISINA ALMAZ"

Rum tarafının Batılı güçleri arkasına alarak Türkiye’ye karşı bir askerî üstünlük kurma hayali içinde olduğunu belirten Ertuğruloğlu, şu çarpıcı tespiti yaptı: Rum da zannediyor ki Türkiye ile girişebileceği bir askerî harekâtta Fransa, Amerika veya İtalya onun yanında savaşacak. Böyle bir dünya yok. Rum kendi başını derde sokuyor, farkında değil. Kimsenin Rum’un hatırına Türkiye ile savaşacak bir ulusal çıkarı söz konusu değil.

BMGK ÜYELERİNE TEPKİ

Ertuğruloğlu, Kıbrıs meselesinin çözümünde BM Güvenlik Konseyi (BMGK) üyelerinin taraflı tutumunu da eleştirdi. Özellikle 186 sayılı kararla Rum tarafının şımartıldığını belirten Bakan, KKTC içindeki bazı siyasi çevrelerin "Rum’un uzlaşmazlığını dünyaya ispatlayalım" stratejisinin mantıksız olduğunu savundu. Tahsin Ertuğruloğlu "Biz Rum’u bu kadar uzlaşmaz yapan uluslararası camiaya mı GKRY'yi ispat edeceğiz? Mantık yok bu stratejide. Uzlaşmaz yapanlardan bir tanesi de zaten Fransa" diye konuştu.

"KIBRIS TÜRKÜ YALNIZ DEĞİL"

Pile bölgesindeki son gerginliklere ve Rum Savunma Bakanı’nın "can kaybı riski doğabilir" şeklindeki tehditlerine de değinen Ertuğruloğlu, asıl provokasyonu yapanların karşı taraf olduğunu belirtti. Türkiye'nin 'Millî hak ve menfaatlerimizden taviz vermeyiz' açıklamasını ve Türk F-16’larının adadaki varlığını hatırlatan Bakan, "Kıbrıs Türkü yalnız değildir" diyerek kararlılık mesajı verdi.

"ASLA GERİ ADIM ATMAYIZ"

Fransa’nın bölgeye yerleşme çabasının arkasında Suriye ve Lübnan üzerindeki etkisini koruma, Doğu Akdeniz’deki enerji kaynaklarından pay alma hedefi olduğunu dile getiren Ertuğruloğlu, KKTC’nin "egemen eşitlik" temelindeki politikasından asla geri adım atmayacağını ifade etti.

MSB'DEN İKAZ

Öte yandan, Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bugün yaptığı haftalık bilgilendirmede bölgede oluşturulmaya çalışılan askerî ittifakların Türkiye'ye karşı bir başarı şansı olmadığını bir kere daha vurguladı.

