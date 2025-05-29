Bayram mesai ücreti ne kadar? Bayramda çalışanlara çifte ücret!

Bayram mesai ücretlerinin ne kadar olduğu gündeme geldi. Kurban Bayramı yaklaşırken resmi tatil sürecinde çalışacak olanların gözü alacakları mesai ücretine çevrildi. Bayram günlerinde görev yapan çalışanlara ödenecek ek ücret, özellikle asgari ücretli bireyler için önemli bir ek kazanç oluşturuyor.

Bayram mesai ücretleri milyonlarca çalışanın gündeminde yer alıyor. Kurban Bayramı’nda 4,5 gün sürecek olan resmi tatiller boyunca görev alan çalışanlara, günlük ücretlerinin iki katı kadar mesai ücreti ödeniyor. Bu ödeme ise brüt maaş üzerinden hesaplanıyor. Normal şartlarda resmi tatillerde çalışmayan kişilere, o günlerin ücreti ise aylık maaşlara dahil olarak ödeniyor.

BAYRAM MESAİ ÜCRETİ NE KADAR?

Resmi tatil olan bayram günlerinde çalışan bir kişi, günlük brüt ücretinin iki katını alıyor. Örneğin 2025 yılı itibarıyla brüt asgari ücret 26.005,50 TL olarak belirlenmişti. Bu ücretin 30 güne bölünmesiyle günlük brüt ücret yaklaşık 866 TL olarak hesaplanıyor. Bayramda çalışan kişiye bu tutarın iki katı, yani günlük 1.733 TL ödeme yapılıyor.

BAYRAM MESAİ ÜCRETİ HESAPLAMA

Kurban Bayramı tatili ise toplamda 4,5 gün sürecek. Bu da çalışan kişinin toplamda 7.801 TL tutarında bir mesai ücreti alması anlamına geliyor. Elbette bu rakam, çalışanın mevcut maaşına göre değişkenlik gösterebilir. Asgari ücretin üzerinde gelir elde eden çalışanlar için bu tutar daha da yüksek olabilir.

BAYRAM MESAİSİ ZORUNLU MU?

Çalışanların bayram tatilinde görev yapmaları, iş sözleşmesinde aksi belirtilmedikçe zorunlu değildir. Ancak kamu kurumları, sağlık sektörü, güvenlik hizmetleri, ulaşım gibi bazı alanlarda çalışanların bayramda görev alması gerekebilir. Bu tür durumlarda çalışanların isteği ve yasal hakları çerçevesinde ek ödeme yapılır.

BAYRAMDA HANGİ GÜNLER İÇİN MESAİ ÖDENİR?

2025 Kurban Bayramı tatili 4,5 gün sürecek. Bu kapsamda arife günü (yarım gün) ve bayramın dört günü boyunca çalışanlara mesai ücreti ödenir.