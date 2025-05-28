Dünyanın her yerinden sipariş geliyor! Bayram öncesi telaş başladı

Gaziantepli baklavacılar, Kurban Bayramı öncesinde yurt içi ve yurt dışından gelen siparişleri yetiştirmek için yoğun mesaiye başladı.

"Antep baklavası" Kurban Bayramı'nda ağızları tatlandırmaya devam edecek. Gaziantepli ustalar, bayram öncesinde artan siparişleri yetiştirmek için yoğun mesai yapmaya başladı.

Baklava üreticisi Ömer Faruk Çiftçi, basın mensuplarına yaptığı açıklamada bayrama sayılı günler kala talepleri yetiştirmek için yoğun mesaiye başladıklarını belirtti.

Mesainin ve üretimin iki katına çıktığını belirten Çiftçi şunları söyledi:

"DÜNYANIN DÖRT BİR TARAFINA GÖNDERİYORUZ" "Meşakkatli ama tatlı bir yoğunluk var. Bu tatlı yoğunluğun sonunda tezgahlara koyduğumuz baklavaları dünyanın dört bir tarafına gönderiyoruz. Gaziantep'te günlük üretim normal zamanlarda 30 ton. Bayram yoğunluğunun başlamasıyla iki katına yani 60 tona çıkıyor. Arife gününde ise 70-80 tonları buluyor. Üretilen baklavanın üçte ikisi yurt içi ve yurt dışı, geriye kalanını Gaziantepliler ve kente gelen turistlerin tüketimi oluşturuyor."

BAYRAMA 2 GÜN KALA SATIŞLAR KAPANABİLİYOR

Bayrama 2 gün kala bazen satışlarını kapatabildiklerini anlatan Çiftçi, "Çünkü coğrafi tescilli baklavamız insan gücüyle, makine değmeden, geleneksel usullerle yapıldığı için ve en lezzetli haliyle yapmak zorunda olduğumuz için bazen talebe tam karşılık veremeyebiliyoruz." ifadelerini kullandı.

Çiftçi, "Bayramda kurban kesildikten sonra insanın şekeri düşer, o şekere karşılık baklavayla ağızları tatlandırıyoruz." dedi. Baklava ustası Fahri Kaplan da bayrama yakın tatlı telaşın başladığını, yoğun mesai yaptıklarını kaydetti.