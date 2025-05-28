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Bayram öncesi yeni liste yayımlandı! Bakanlık ifşa etti, bu markalardan uzak durun 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Bayram öncesi yeni liste yayımlandı! Bakanlık ifşa etti, bu markalardan uzak durun 
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Tarım ve Orman Bakanlığı, bayram öncesi gıda sahtekarları listesini güncelledi. Birçok üründe hile yapıldığı tespit edilirken, söz konusu markalar ve ürünleri de ifşa edildi. İşte detaylar...

Tarım ve Orman Bakanlığı, vatandaşın sağlığını tehlikeye düşüren ürünlere karşı denetimlerini aralıksız sürüyor. 81 ilde yapılan denetimlerde tespit edilen uygunsuzluklar, kamuoyuna da duyuruluyor.

Gıdada hile yaptığı belirlenen firmalar ve ürünleri "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresi üzerinden "Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar" ve "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" olmak üzere iki ayrı liste ile paylaşılıyor.

Bayram öncesi yeni liste yayımlandı! Bakanlık ifşa etti, bu markalardan uzak durun  - 1. Resim

HANGİ ÜRÜNLERDE HİLE YAPILDI?

Bakanlık yaklaşan Kurban Bayramı öncesi söz konusu listeyi güncelledi. Listeye göre; peynir, kaşar, bitkisel yağ, bal, manda yoğurdu, tereyağ, kaymak, sucuk, lahmacun ve kebap gibi ürünlerde hile yapıldığı görüldü.

İşte gıdada hile yapan firmalar ve ürünleri: 

Bayram öncesi yeni liste yayımlandı! Bakanlık ifşa etti, bu markalardan uzak durun  - 2. Resim

Bayram öncesi yeni liste yayımlandı! Bakanlık ifşa etti, bu markalardan uzak durun  - 3. Resim

Bayram öncesi yeni liste yayımlandı! Bakanlık ifşa etti, bu markalardan uzak durun  - 4. Resim

Bayram öncesi yeni liste yayımlandı! Bakanlık ifşa etti, bu markalardan uzak durun  - 5. Resim

Bayram öncesi yeni liste yayımlandı! Bakanlık ifşa etti, bu markalardan uzak durun  - 6. Resim

Bayram öncesi yeni liste yayımlandı! Bakanlık ifşa etti, bu markalardan uzak durun  - 7. Resim

Bayram öncesi yeni liste yayımlandı! Bakanlık ifşa etti, bu markalardan uzak durun  - 8. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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