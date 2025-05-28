Emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? "Kulis bilgisi" deyip canlı yayında tarih verdi

Memur ve emekli maaşlarının Kurban Bayramı öncesi yatırılıp yatırılmayacağı merak konusu. Milyonlar çıkacak kararı beklerken, Türkiye gazetesi yazarı ve SGK Başuzmanı İsa Karakaş konuyla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Ankara'dan aldığı kulis bilgilerini açıklayan Karakaş, Kabine toplantısını işaret edip bayram öncesi milyonlara ikramiye ve maaş müjdesi gelebileceğini söyledi.

Türkiye gazetesi yazarı ve SGK Başuzmanı İsa Karakaş, TGRT Haber canlı yayınında memur ve emekliyi yakından ilgilendiren değerlendirmeler yaptı. Yaprak Hırka Yıldız ve Yasemin Bozkurt'un sorularını cevaplayan Karakaş, Ankara'dan aldığı kulis bilgilerini paylaştı.

EMEKLİ İKRAMİYESİNE ZAM VAR MI?

"İkramiyelere zam yapılacak mı?" sorusuna cevap veren Karakaş, "Emeklilik ikramiyesi ile ilgili bir yasal düzenleme beklemiyoruz. Zaten Ramazan Bayramı'nda 4 bin TL olmuştu. Kurban Bayramı'nda da 4 bin TL olacağını söyleyebiliriz." dedi.

EMEKLİ İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK?

İkramiyelerin ödeme takvimiyle ilgili de konuşan Karakaş, "SGK ödeme için bir takvimlendirme yapacak ve ikramiyeler ona göre hesaplara geçecek. Bizim Ankara'daki kulis bilgilerimiz salı gününden itibaren başlayacağı yönünde. Yani en geç 3 Haziran Salı günü başlar, 5 Haziran Arife gününe kadar bütün ikramiyeler ödenir. Öncelikle SSK'lılardan başlanacak. Tahsis numarasına göre verilecek. BAĞ-KUR ve memur emeklilerine de bu şekilde ödenecek. Özetle önümüzdeki hafta salı günü bir ihtimal pazartesi de olabilir, ödemeler başlayacak, perşembe günü tamamlanacak." dedi.

MAAŞLAR BAYRAM ÖNCESİ YATAR MI?

Memur ve emekli maaşlarının erken ödenme ihtimaliyle ilgili de değerlendirme yapan Karakaş, "Memur maaşları normalde 15'inde ödenmeye başlanır. Bayram nedeniyle erkene çekilebilir. Ancak şu an için kesin bir durum yok. Memur emeklilerinin maaşları ise bayram öncesi yatacak. Bunla ilgili herhangi bir sıkıntı yok. SSK emeklilerin maaşları normalde ayın 17'si ile 26'sında, BağKur emeklilerinin ise 25'i ile 28'inde ödeniyor. Bu konuda pazartesi günkü Kabine toplantısında bir karar verilecek. Eğer karar çıkarsa SSK ve BağKur emeklilerinin maaşları da erken yatabilir." dedi.