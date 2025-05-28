Papara müşterilerinin paraları güvende mi? Kayyım sonrası şirketten açıklama geldi

Yasa dışı bahis operasyonu düzenlenen Papara'ya kayyım atandı. Papara kullanıcıları paralarının güvence altında olup olmadığını merak ederken, şirketten yazılı bir açıklama geldi. İşte detaylar...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde Papara'ya yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 26 bin 12 kişi adına açılan Papara hesapları üzerinden yasa dışı bahis oynatıldığı ve 12 milyar 879 milyon 558 bin TL işlem tutarının bulunduğunu açıkladı.

MAL VARLIKLARINA EL KONDU

Papara'nın yasa dışı bahis para trafiğine ön ayak olduğu belirtilen soruşturma kapsamında örgüt lideri ve örgüt üyelerine ait başta PPR Holding Anonim Şirketi olmak üzere toplam 8 şirket, 1 yat, 5 tekne, 3 kiralık kasa, 74 araç, 7 daire,1 villaya yönelik mal varlıklarına el koyma tedbiri uygulandı. 8 şirkete kayyım atandı.

MERKEZ BANKASI'NDAN AÇIKLAMA

Yaşanan gelişme sonrası Papara'da parası olanlar tedirgin olurken, Merkez Bankası "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve ilgili diğer kurumların raporlarına istinaden 2024/231483 sayılı soruşturması kapsamında, ilgili Mahkeme tarafından Papara Elektronik Para A.Ş.’ye (Kuruluş) Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyım olarak atanmıştır.

İlgili Kurumlarla eşgüdüm içerisinde yürütülecek bu süreçte, Kuruluş nezdindeki ödeme işlemlerine geçici olarak günlük limitler uygulanacaktır. Ayrıntılar, kuruluş tarafından duyurulacaktır.

"HESAPLAR GÜVENCE ALTINDA"

6493 sayılı Kanunun 22. maddesi kapsamında, ödeme hizmeti kullanıcılarının ödeme ve elektronik para kuruluşlarındaki fonları bankalar nezdindeki koruma hesaplarında güvence altındadır.

TCMB, ödeme ve elektronik para kuruluşlarının güvenli, kesintisiz, etkin ve verimli bir şekilde işlemesini sağlamak amacıyla gözetim ve denetim faaliyetlerini sürdürmektedir." açıklamasında bulundu.

PAPARA'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Bugün ise Papara'dan bir açıklama geldi. Yaşanan aksaklıklardan ötürü özür dilenen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Papara olarak finansal hizmetlerimize erişimde yaşanan aksaklıklardan dolayı özür dileriz. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yapılan resmi açıklamada da belirtildiği üzere, ödeme işlemlerine geçici süreyle günlük limitler uygulanacaktır. Teknik geliştirmeler devam etmekte olup, kullanıcılarımız en kısa sürede bilgilendirilecektir.

"HERHANGİ BİR SORUN YOK"

6493 sayılı Kanunun 22. maddesi kapsamında, ödeme hizmeti kullanıcılarının ödeme ve elektronik para kuruluşlarındaki fonları bankalar nezdindeki koruma hesaplarında güvence altındadır. Kuruluşumuzun bankalardaki koruma fonları kontrol edilmiş olup herhangi bir soruna rastlanmamıştır.

Anlayışınız ve desteğiniz için teşekkür eder, en kısa sürede tüm hizmetlerimize eksiksiz şekilde ulaşabilmeniz için çalıştığımızı bilmenizi isteriz."